東京午前のドル円はしっかり。東京早朝で原油相場の下振れが一巡し、やや切り返していることがドル買いを促している。ただ、動意は限定的で、前日の値幅を維持。



豪ドルドルは０．７１３６ドル付近、豪ドル円は１１３．４７円付近まで豪ドル安推移。今月の豪中銀理事会の議事録で、０．７５％の利上げを短期間で実施したことから、米イラン戦争の影響を評価する余地が生まれたと指摘され、利上げの一時停止観測が高まった。豪ドル安に連動してＮＺドルも売られており、ＮＺドル円は９３．０４円まで弱含み。



ユーロ円は１８５円前半、ポンド円は２１３円前半で推移。前日高値圏を維持し、振幅は目立たない。



MINKABU PRESS

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