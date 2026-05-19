１９日前引けの日経平均株価は前営業日比３８６円１９銭安の６万０４２９円７６銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３２５９万株、売買代金概算は５兆２５６６億円。値上がり銘柄数は１１０７、対して値下がり銘柄数は４３９、変わらずは２２銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、朝方は先物主導で日経平均が高く始まったが、その後は主力銘柄への買いが続かずマイナス圏に沈んだ。結局、前場はほぼ安値引けとなり、６万円トビ台前半まで水準を切り下げ、６万円大台ラインを巡る攻防も意識される状況となっている。これまで相場を牽引してきた半導体セクターへの売りが目立つ一方、金融株が買われ、内需系のディフェンシブストックにもリターンリバーサルの動きが観測される。なお、値上がり銘柄数は１１００あまりに達し、プライム市場の７割を占めている。



個別では売買代金トップのキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が朝高後に値を崩し大幅反落。フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞など電線株やアドバンテスト＜6857＞など半導体製造装置関連が安い。ＪＸ金属＜5016＞、三井金属＜5706＞なども売られた。リガク・ホールディングス＜２６８Ａ．Ｔ＞が急落、デクセリアルズ＜4980＞も大きく値を下げた。半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクが買われ、リクルートホールディングス＜6098＞は商いを伴い大幅高となった。任天堂＜7974＞、ファーストリテイリング＜9983＞も上昇した。テスホールディングス＜5074＞がストップ高、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ＜3415＞も値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト