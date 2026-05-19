【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：201円台前半の岩盤支持から202円台後半へ急浮上、203円の大台を再び射程に捉えるか

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：201円台前半の岩盤支持から202円台後半へ急浮上、203円の大台を再び射程に捉えるか