【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：201円台前半の岩盤支持から202円台後半へ急浮上、203円の大台を再び射程に捉えるか
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：201円台前半の岩盤支持から202円台後半へ急浮上、203円の大台を再び射程に捉えるか
先週（5月11日～5月18日）のまとめ
先週のスイスフラン円は、政府・日銀による為替介入警戒感や主要クロス円の断続的なポジション調整に押され、週の半ばにかけて201円台前半まで深く下押しする場面が見られた。しかし、安全資産としてのスイスフランの根強い需要と絶対的な金利優位性を背景に、下値では強烈な押し目買いが観測された。週末から週明け18日にかけて鮮やかなV字回復を遂げ、再び202円台後半の上限へと詰め寄る極めて底堅い1週間となった。
202円台前半での上値の重さと調整入り（5月11日～12日）
週明け11日（月）のスイスフラン円は201.00円近辺からスタートすると、底堅い欧州経済への期待感から一気に202.14円まで急騰。しかし、12日（火）に一時202.28円まで上値を伸ばしたところで失速した。202円台後半から203円の大台手前にかけて広がる介入警戒感や実需の円買い戻しが壁となり、海外時間には一時201.31円まで急反落するなど、上値の重さが意識された。
201円台での粘り腰と週末のセリングクライマックス（5月13日～15日）
13日（水）から14日（木）にかけては201.50～202.10円のレンジ内でもみ合う展開が続いた。14日には一時201.21円まで下押ししたものの、日銀の国債買い入れ減額思惑による円買いをフランの強さが相殺。しかし15日（金）の海外時間、主要クロス円の急落ドミノに巻き込まれる形でフラン円も下値を模索し、一時201.48円まで急落した。それでも週末（16日朝）にかけては201.79円まで買い戻されてクローズし、調整が一過性のものであることを示唆した。
猛烈な踏み上げと202円台後半への完全復帰（5月18日～19日現在）
週明け18日（月）に入ると地合いは一転、圧倒的な買い戻し（ショートカバー）が優勢となった。東京時間に201.50円近辺で完全に底を打つと、ロンドン・ニューヨーク時間にかけて一気に保ち合いを上抜け、一時202.42円まで急反発（終値202.12円）。本日19日（火）午前現在も202.40～202.50円台（直近高値202.57円）の最高値圏を推移しており、先週の下げ幅を完全に帳消しにする力強いV字回復を達成している。
ファンダメンタルズ分析
スイスフラン円の上昇トレンドを支えるファンダメンタルズ環境は、「スイス国立銀行（SNB）のフラン高容認スタンス」と「安全資産としてのクオリティ」が大きな背景だ。
• スイス側（実質的なフラン高歓迎）： SNBは国内の輸入インフレを抑制するため、実質的なスイスフラン高を維持・容認するスタンスを崩していない。また、欧州の政治的・地政学的リスクが燻る局面では、ユーロやポンドから「絶対的な安全資産」であるスイスフランへ資金が退避しやすく、これがフラン円の底流にある買い圧力を強固にしている。
• 日本側（円売りの構造的継続）： 日銀の長期国債買い入れ減額などの引き締め思惑は一時的な円のスパイクを招くものの、スイスがプラス金利を維持する中での圧倒的な金利差（キャリーメリット）や、経常黒字国としてのフランの格付けの高さから、円安・フラン高の構造は不変。結果として、先週の調整局面はすべて新規のフランロング勢に美味しく吸収された格好だ。
テクニカル分析
• トレンド： 短期的には「202.20円付近での頭打ちからのディープな押し目形成」を経て、「V字反発による上昇トレンドへの完全回帰」の局面にある。15日の下落はロング勢のポジション整理（ロスカット）を巻き込んだ一過性の動きであり、18日の大陽線によって201.20～201.50円付近が鉄板のサポートゾーンとして再認識された。
先週（5月11日～5月18日）のまとめ
先週のスイスフラン円は、政府・日銀による為替介入警戒感や主要クロス円の断続的なポジション調整に押され、週の半ばにかけて201円台前半まで深く下押しする場面が見られた。しかし、安全資産としてのスイスフランの根強い需要と絶対的な金利優位性を背景に、下値では強烈な押し目買いが観測された。週末から週明け18日にかけて鮮やかなV字回復を遂げ、再び202円台後半の上限へと詰め寄る極めて底堅い1週間となった。
202円台前半での上値の重さと調整入り（5月11日～12日）
週明け11日（月）のスイスフラン円は201.00円近辺からスタートすると、底堅い欧州経済への期待感から一気に202.14円まで急騰。しかし、12日（火）に一時202.28円まで上値を伸ばしたところで失速した。202円台後半から203円の大台手前にかけて広がる介入警戒感や実需の円買い戻しが壁となり、海外時間には一時201.31円まで急反落するなど、上値の重さが意識された。
201円台での粘り腰と週末のセリングクライマックス（5月13日～15日）
13日（水）から14日（木）にかけては201.50～202.10円のレンジ内でもみ合う展開が続いた。14日には一時201.21円まで下押ししたものの、日銀の国債買い入れ減額思惑による円買いをフランの強さが相殺。しかし15日（金）の海外時間、主要クロス円の急落ドミノに巻き込まれる形でフラン円も下値を模索し、一時201.48円まで急落した。それでも週末（16日朝）にかけては201.79円まで買い戻されてクローズし、調整が一過性のものであることを示唆した。
猛烈な踏み上げと202円台後半への完全復帰（5月18日～19日現在）
週明け18日（月）に入ると地合いは一転、圧倒的な買い戻し（ショートカバー）が優勢となった。東京時間に201.50円近辺で完全に底を打つと、ロンドン・ニューヨーク時間にかけて一気に保ち合いを上抜け、一時202.42円まで急反発（終値202.12円）。本日19日（火）午前現在も202.40～202.50円台（直近高値202.57円）の最高値圏を推移しており、先週の下げ幅を完全に帳消しにする力強いV字回復を達成している。
ファンダメンタルズ分析
スイスフラン円の上昇トレンドを支えるファンダメンタルズ環境は、「スイス国立銀行（SNB）のフラン高容認スタンス」と「安全資産としてのクオリティ」が大きな背景だ。
• スイス側（実質的なフラン高歓迎）： SNBは国内の輸入インフレを抑制するため、実質的なスイスフラン高を維持・容認するスタンスを崩していない。また、欧州の政治的・地政学的リスクが燻る局面では、ユーロやポンドから「絶対的な安全資産」であるスイスフランへ資金が退避しやすく、これがフラン円の底流にある買い圧力を強固にしている。
• 日本側（円売りの構造的継続）： 日銀の長期国債買い入れ減額などの引き締め思惑は一時的な円のスパイクを招くものの、スイスがプラス金利を維持する中での圧倒的な金利差（キャリーメリット）や、経常黒字国としてのフランの格付けの高さから、円安・フラン高の構造は不変。結果として、先週の調整局面はすべて新規のフランロング勢に美味しく吸収された格好だ。
テクニカル分析
• トレンド： 短期的には「202.20円付近での頭打ちからのディープな押し目形成」を経て、「V字反発による上昇トレンドへの完全回帰」の局面にある。15日の下落はロング勢のポジション整理（ロスカット）を巻き込んだ一過性の動きであり、18日の大陽線によって201.20～201.50円付近が鉄板のサポートゾーンとして再認識された。