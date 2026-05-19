◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースの山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に先発。初回に先制ソロを被弾したが立ち直り、５回まで１失点と奮投した。

初回１死で２番アンドゥハーに対し、カウント２−２からスプリットを左越えにソロ弾を打たれた。初回に２７球を投げさせられたが、２回を３者凡退。３回は２死から再びアンドゥハーに安打を許したが、無失点。４回も３者凡退。５回は２死から四球を与えてタティスとの対戦を迎えたが、見逃し三振に仕留めた。

山本は前回１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦に先発したが、自己ワーストの１試合３被弾など７回途中で６安打を浴び、５失点も今季ワーストで３敗目（３勝）を喫した。今季最多タイの８三振を奪ったが、防御率は３・６０となった。

今季は試合前時点で８試合に登板し、３勝３敗、防御率３・６０をマーク。この日の試合前にはロバーツ監督が「（前回は）確かに完璧ではなかった。前回は８、９番打者にやられた部分もあった。とにかく準備はできているし、自分の投球をするだけ」と期待を込めた。