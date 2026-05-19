アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式Ｘが18日に更新され、メンバーの月足天音さんが脚の治療と安静に務めるため、活動を制限すると発表しました。



【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER 】 月足天音さん 脚の痛みで活動を制限「早く治せるよう努めます！！」



「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました」と報告しました。





今後について、「ライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」と説明し、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけました。

同日に、月足さんも自身のXを更新し、「いつも通りのパフォーマンスをお見せできなくなってしまうこと、沢山のご心配をおかけしてしまうこと、本当にすみません」「早く治せるよう努めます！！」とコメントしました。

【担当：芸能情報ステーション】