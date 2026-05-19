■これまでのあらすじ

嫁・雪乃は放置子だった。お金がないことで苦労し、自分で稼いでやっとの思いで独立したものの、思うように就職できなかった。そんな雪乃は恵斗と出会い、妊娠する。義実家でどれだけもてなされても、どうせいつか捨てられるという恐怖を拭えなかった。

【雪乃 Side Story】出産後、私はお金を貯めることで頭がいっぱいになっていました。恵斗に愛想を尽かされてから貯めるんじゃ遅いんです。いつ捨てられるかわからない。早く、花音と2人で生きていくためのお金を…今すぐ貯めないと…。お義母さんは私に優しくしてくれます。でも、私がここにいると、この家族の幸せをきっと壊してしまう…。私は恵斗だけじゃなく、誰のことも信じられませんでした。信じられるのはお金だけ、お金は裏切らないから…。でも、育てるのは…きっと私じゃないほうがいいんです…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)