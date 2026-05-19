来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団する月組トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）が１９日、大阪市内で退団会見を行った。宝塚生活を「あっという間で、気がつけば２０年、ひたすら目の前のことに向き合ってきた」と振り返った。

全身真っ白のスーツで登場した鳳月は「この立場になったときから、退団の時期を考えていました。劇団やいろいろな方とも相談し、４作と決めました」と退団に至るまでの経緯を明かした。

ターニングポイントは花組への組替え。「月組で９年間舞台に立って、持ち味だったりとか、足りないものを自覚していたのが、５年間の花組で自信を持ってパフォーマンスできるようになった」と笑顔を見せた。

組のみんなには、先日千秋楽を迎えた大劇場公演の前日に伝えた。「みんななんとなく察しているかなと思っていたら、驚いている子も。先の事に目を向けがちだが、今の瞬間の舞台を大切にしているのがわかりうれしかった」と語った。

また鳳月と就任からコンビを組んだトップ娘役の天紫珠李（あまし・じゅり）とは「就任したときから、お互いに、同時期に卒業も同じタイミングという認識でいた」という。卒業については伝えなかったが、今年１月に上演された「侍タイムスリッパー」のとき、「彼女の方から連絡いただき、『一緒に卒業させていただきます』と」と同時退団は当初からの路線だったとした。

退団公演は「天穹のアルテミス／Ｂｅｌｌｅ Ｅｐｏｑｕｅ（ベル エポック）」（宝塚大劇場１２月１２日〜２０２７年１月２４日、東京宝塚劇場２月１３日〜３月２８日）となる。