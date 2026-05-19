49歳・井川遥「年を重ねるのが楽しみ」 ジム通い歴30年のメニュー紹介「結構ハードにやっています」
俳優の井川遥（49）が19日、都内で行われた「FANCL『老化への挑戦』事業戦略＆新CM発表会」に出席。健やかさの秘けつを明かした。
【全身ショット】白ワンピでスラっと変わらぬスタイルを見せた井川遥
井川は、健やかな美しさの秘けつを問われると、「健やかさって何だろうと考える時、肌ツヤ、姿勢、ポジティブなオーラだと思うんです」と持論を展開し、「私は、体のめぐりをよくすることが習慣としてあります。肌ツヤや顔色は、運動することで即効性があり、気持ちも晴れていくので、運動はしています」と話した。
学生時代から運動が好きだという井川は「20歳ぐらいからジムに通っているので、もう30年ぐらいになります」と告白。「ジムでは、マット運動でストレッチと筋肉にアプローチするトレーニングやアクアピクスをしています」と紹介し、「跳んだり、跳ねたりしながらパーツを動かしているんです。水圧もあってマッサージされたり、プールに入っていたのに汗をかいていたりします。外からと中からのアプローチで良いかなと思います。結構ハードにやっています」と照れ笑いを浮かべた。
そして「年を重ねるのが楽しみです」とにっこり。「年上の方たちを見ていると、知恵や工夫があり、年齢を重ねていくことが楽しそうだなと。そういう10年後があればいいなと思います」と想像を膨らませた。
イベントでは「年齢を気にせず、自分らしく、美しく健やかに歳を重ねる」をテーマに、研究員と井川によるクロストークや自身のライフスタイルに関するトークを行った。井川が出演する「ウェルエイジ プレミアム」の新テレビCMは、きょう19日から公開される。
【全身ショット】白ワンピでスラっと変わらぬスタイルを見せた井川遥
井川は、健やかな美しさの秘けつを問われると、「健やかさって何だろうと考える時、肌ツヤ、姿勢、ポジティブなオーラだと思うんです」と持論を展開し、「私は、体のめぐりをよくすることが習慣としてあります。肌ツヤや顔色は、運動することで即効性があり、気持ちも晴れていくので、運動はしています」と話した。
そして「年を重ねるのが楽しみです」とにっこり。「年上の方たちを見ていると、知恵や工夫があり、年齢を重ねていくことが楽しそうだなと。そういう10年後があればいいなと思います」と想像を膨らませた。
イベントでは「年齢を気にせず、自分らしく、美しく健やかに歳を重ねる」をテーマに、研究員と井川によるクロストークや自身のライフスタイルに関するトークを行った。井川が出演する「ウェルエイジ プレミアム」の新テレビCMは、きょう19日から公開される。