◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月18日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で内野安打を放ち、打者として出場4試合連続で安打をマークした。

0−1の6回2死一塁で相手先発・キングの初球、外角に沈むチェンジアップを狙ったが、打球はボテボテのゴロとなり三塁線に転がった。それでも、ゴロを処理した捕手・ドゥランの一塁への送球が逸れ、大谷は内野安打で出塁。一、三塁に好機を拡大。ただ、次打者・ベッツが二飛に倒れ、得点には結び付かなかった。

初回の第1打席はキングの外角スライダーに左飛、4回の第2打席は先頭で四球を選んで出塁も1死から二盗に失敗。今季初の盗塁死で好機をつぶした。

大谷は13、14日（同14、15日）のジャイアンツ戦2試合を打者として休養。疲労回復が奏功したのか、前カードのエンゼルスとの3連戦は前日17日（同18日）に3安打を放つなど、3試合で13打数6安打と復調気配を見せた。この日の試合前にロバーツ監督も「数日の休みは、彼の体にも心にも良かった」とうなずいた。

同じナ・リーグ西地区のパドレスとは今季初の直接対決で、ドジャースが0・5ゲーム差で首位に立っており、負けられない首位攻防戦となる。