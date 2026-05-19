「マリナーズ６−１ホワイトソックス」（１８日、シアトル）

ホワイトソックスのベナブル監督が三回の守備中に球審に抗議して退場処分を受けた。

三回、２死一塁からアロザレーナの左翼フェンス直撃の打球で一塁走者が一気にホームへ。中継プレーでアウトにしたかに思われたが、走者が二塁・アントナッチと接触しており、審判団が協議の末、走塁妨害で生還が認められた。

これにベナブル監督はベンチを出て抗議。その後、ヒートアップして帽子を投げつけた直後、球審から退場が宣告されてしまった。敵地は一時騒然。リードを２点に広げられ、指揮官もゲームから退く異常事態となった。

直前にはロドリゲスの痛烈なライナーをアントナッチが捕球し損ね併殺になったが、これが審判団に“故意落球”と判断された。指揮官にとってもフラストレーションがたまる展開となっていただけに、怒りを爆発させた形となった。

チームも打線がつながらずマリナーズに完敗。連勝はストップし、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズとは２ゲーム差に広がった。