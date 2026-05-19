元フジテレビのフリーアナウンサー、中村江里子（56）が19日、インスタグラムを更新。同期入社のフリーアナ、近藤サト（57）と再会したツーショットを公開した。

フランス在住の中村は「1991年入社！！！！同期のサト@sato_greyhairが南仏の家に遊びにきてくれた様子が、16日土曜日にテレビ朝日 "鶴瓶孝太郎"で放送されました」と報告。和装姿の近藤と一緒に、中世の面影を残す現地の街を歩く写真などをアップした。

「入社した時、新宿にあった旧フジテレビ社屋のアナウンス室で、2人で1つのデスクを共有していました。担当番組の時間帯も全く違い、すれ違いばかり。でも、たまにアナウンス室で一緒になると2人で給湯室でお湯呑み洗いながらおしゃべりしたり！！(平成一桁の時代）」と回想。「全くキャラクターの違う私達ですが、やはり信頼して信用して、一緒にいなくても心強い味方」と近藤への思いをつづった。

続けて「この時もおしゃべり止まらず、今更ながらに知った事があったり、楽しい時間でした」と再会を振り返り、「7月にまた一緒に食事するので楽しみ」と中村。「グレイヘアでお着物着ていると、めちゃくちゃ落ち着いて見えますが、サトはおっちょこちょいさんです」と近藤の人柄を紹介した。