お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。YouTuber、インフルエンサーへの本音を語った。

ブクロは「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか？『テレビ好きなんですよ』とか言いながら、こっちの世界に飛び込む勇気も実力もなかっただけの方々なんです。芸能界ってもっと高貴なところでいいと思いますよ。ちゃんと自分の親納得させて養成所やスクール通って、人生かけて食っていくんだっていう覚悟を持った人間だけが活躍できる世界であってほしい。もうテレビマンは気づいたと思いますが、こんなやつらテレビ出してもそこの層のファンは番組なんか見てくれないんです」と本音を明かした。

ブクロは「テレビ全般ですよ。近年のね。数字が取れると思ったんでしょうね。最初は。やっぱり何十万人フォロワーいたら。それがテレビ告知してくれた見てくれると思ったんでしょうけど。まあ実際変わらないと思うんですよ。でもまだそこからテレビ出てきてる人何人かいる。で、結構偉そうにしてる。なんやコイツ、出身どっからやねんみたいなやつもおる。それがちょっと当たり前になりすぎて、芸能界の敷居が下がりすぎてるなって思うんですよ」と語った。

ブクロは「結構有名な芸人さんやけどYouTubeが回らないみたいなこともあるから、逆もしかりなんでしょうけど。でもやっぱりこういうインフルエンサーがテレビ出ても…だっておもろいインフルエンサーいます？」と疑問を抱いた。

とろサーモン久保田かずのぶは「いないよ、インフルエンサーは面白くないんだから全員」と答えた。

ブクロは「そうなんですよね。（再生）数が欲しいだけで呼んだけど、そこもとれへんから徐々に気づいてってはんねやろなと」と語った。

久保田は「出すんだったら、ちゃんと演者に情報を教えないといけないと思う。前もフジテレビで出てね。逃走中みたいなやつでおっ駆けっこみたいな。演者7人に対して3〜4人がYouTuber。誰が誰なの？何を見たらいいの？だったら全国の街の面白いおじさんたち走らせろって」と本音を語った。

ブクロも「よっぽど見るわ」と共感した。