白石麻衣と梅澤美波の共演が、乃木坂46ファンの間で大きな話題を集めている。

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白石のYouTubeチャンネル「my channel」で公開された動画では、乃木坂46の現キャプテンである梅澤美波を迎え、乃木坂46の衣装が眠る倉庫でグループ時代の思い出や現在のグループについて語り合った。白石にとっては、卒業後に生まれた衣装にも袖を通す時間であり、梅澤にとっては、憧れの先輩と改めて向き合う貴重な機会でもあった。

■白石麻衣が触れた新たな軌跡、時代を超えて重なる衣装の輝き

もはや振り返るまでもないが、白石は乃木坂46のイメージを作り上げたメンバーの一人である。1期生としてグループの黎明期から中心に立ち、「ガールズルール」「シンクロニシティ」「しあわせの保護色」といった楽曲でセンターを担ってきた。アイドルとしての華やかさはもちろん、モデルとしての活躍も早い段階から目立っており、乃木坂46が持つ“美しさ”や“品のある強さ”を外側へ広げた功績は大きい。卒業後も俳優、モデル、タレントとして活動の幅を広げているが、卒業してからも節目ごとにグループへの愛を変わらずに見せてきた。2022年に開催された『乃木坂46 10th YEAR BIRTHDAY LIVE』への出演も、その象徴的な出来事だった。乃木坂46の10周年という大きな節目に、白石をはじめとする卒業生がステージに登場したことは、ファンにとって特別な光景だったはずだ。

公開された梅澤との共演動画で印象的だったのは、白石が在籍時代の思い出だけでなく、卒業後の乃木坂46にも真摯に目を向けていたことだ。動画の中で白石は、自身の卒業後に発表された34thシングル表題曲「Monopoly」を披露した『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』（TBS系）出演時の衣装や、久保史緒里の卒業コンサートで着用された衣装にも袖を通している。白石にとって、それらは自分が直接参加していない時期の乃木坂46の衣装である。それでも実際に着てみることで、卒業後に後輩たちが重ねてきた時間に触れているように見えた。衣装は、楽曲やライブ、その時にステージに立っていたメンバーの記憶と強く結びついている。かつてグループの中心にいた白石が、今の乃木坂46を象徴する衣装を着るのはなんとも感慨深い。

梅澤にとって、白石は加入前からの憧れの存在である。3期生として乃木坂46に加入して以降も、梅澤は白石への尊敬をたびたび口にしてきた。白石が作ってきた乃木坂46の空気を、梅澤は後輩として近くで受け取り、やがてグループの中心メンバーへと成長。現在はキャプテンとして、乃木坂46を支える立場にいる。そんな2人が衣装を通して向き合う姿には、“先輩と後輩の再会”という言葉だけでは収まらない意味があった。白石から梅澤へ、そして梅澤から次の世代へ。乃木坂46の歴史が、人を通して受け継がれていることがよく伝わる企画だ。

■現キャプテンを肯定する愛、坂道全体を見守る眼差し

白石と梅澤は、これまでもYouTube企画を通して交流してきた。2022年には、乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」と白石の「my channel」のコラボ企画として、「白石・梅澤のコラボキャンプ！」が公開。テント設営や火起こし、キャンプ飯に挑戦する2人の姿からは、ステージ上で見せる先輩／後輩の関係性とはまた違う、リラックスした空気が伝わってきた。卒業生と現役メンバーが、ライブや記念企画のような特別な場だけでなく、自然体を映す企画やプライベートでも一緒に時間を過ごしている。そこにも、白石が卒業後も乃木坂46と関わり続けていることが表れている。

白石の個人チャンネルでは、乃木坂46時代を思い出させる企画も公開されてきた。卒業前には『乃木坂工事中』（テレビ東京系）最後の収録現場に密着した動画を公開し、長年出演してきた番組への思いを残している。さらにソロキャンプ企画には当時メンバーだった大園桃子が登場し、バーベキューや花火を楽しむ姿も話題になった。また、櫻坂46の東京ドーム公演やMUFGスタジアム（国立競技場）公演を鑑賞したことをInstagramストーリーズで明かしており、乃木坂46だけでなく坂道グループ全体にも目を向けていることが伝わってくる。

そうした白石の姿勢は、今回の梅澤との動画にもつながっている。中でも印象的だったのが、白石が梅澤に向けた「今の乃木坂を守ってきてくれたのは美波だと思っているから、ありがとうって感謝を伝えたい」という言葉だ。1期生として乃木坂46のイメージを作り上げてきた白石が、卒業後のグループを支えてきた梅澤に感謝を伝える。その言葉を受けて、梅澤は涙を浮かべていた。憧れの先輩からの言葉であると同時に、キャプテンとして重ねてきた時間を認められた瞬間でもあったのだろう。それに、白石が乃木坂46の衣装を纏い、梅澤と並ぶ姿には、白石が在籍していた頃の乃木坂46と、梅澤たちが支えてきた今の乃木坂46が重なるような感覚があった。

卒業後も乃木坂46との関係を大切にし続けている白石。そこにあるのは、変わり続ける乃木坂46への変わらない愛情だ。そんなOGの存在があることもまた、乃木坂46というグループの強さなのだろう。

（文＝川崎龍也）