１９日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。８営業日ぶりに反発して始まったものの、高市早苗政権による拡張的な財政政策に対する警戒感が強いことから買いは続かなかった。



債券先物は前日比２１銭高の１２８円２５銭でスタート。前日までの下落で値ごろ感があるほか、前日の米長期金利が上昇一服となったことが円債の支えとなった。ただ、前日にロイター通信が「日本政府が編成を検討している２０２６年度補正予算の財源として、新たに特例公債（赤字国債）を発行する方向で検討していることが分かった」と報じていたことから積極的には買いを入れにくく次第に軟化。この日の朝方に内閣府が発表した１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が市場予想を上回ったことで、日銀の早期利上げが意識されたこともあり、前引け間際には１２７円９４銭まで下押す場面があった。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比７銭安の１２７円９７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日と比べて０．００５％高い２．７４０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS