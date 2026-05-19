開催：2026.5.19

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 7 - 16 [メッツ]

MLBの試合が19日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとメッツが対戦した。

ナショナルズの先発投手はジェーク・アービン、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。

2回表、9番 ルイス・トーレンス 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 WSH 0-1 NYM

2回裏、7番 ホセ・テナ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 1-1 NYM、9番 ドルー・ミラス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 2-1 NYM

3回裏、6番 ジョセフ・ウィーマー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 3-1 NYM

4回表、5番 ブレット・バティ 初球を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 WSH 3-2 NYM

5回表、3番 フアン・ソト 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 WSH 3-4 NYM

7回表、2番 ボー・ビシェット 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 WSH 3-5 NYM

7回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 WSH 4-5 NYM

8回裏、2番 カーティス・ミード 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 5-5 NYM

11回表、6番 マーカス・セミエン 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでメッツ得点 WSH 5-6 NYM

11回裏、6番 ジョセフ・ウィーマー 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 6-6 NYM

12回表、1番 カーソン・ベンジ 4球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでメッツ得点 WSH 6-7 NYM、4番 ビダル・ブルーハン 初球をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでメッツ得点 WSH 6-8 NYM、5番 ブレット・バティ 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 WSH 6-10 NYM、6番 マーカス・セミエン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 WSH 6-11 NYM、7番 Ａ．Ｊ．ユーイング 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 WSH 6-12 NYM、1番 カーソン・ベンジ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 WSH 6-14 NYM、2番 ボー・ビシェット 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 WSH 6-16 NYM

12回裏、1番 ジェームズ・ウッド 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 7-16 NYM

試合は7対16でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのウアスカル・ブラソバンで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はナショナルズのパクストン・シュルツで、ここまで0勝1敗1S。

ここまでナショナルズは23勝25敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位。一方メッツは21勝26敗で10.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 13:32:43 更新