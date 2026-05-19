マンCの敵は味方！アーセナル指揮官、幼馴染が率いるボーンマスを「これ以上ないほど」応援！ペップ退任報道に関しては…
ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルが、22年ぶりのリーグ制覇にぐっと近付いた。
現地５月18日に開催されたプレミアリーグ第37節で、首位のアーセナルは降格が決まっているバーンリーとホームで対戦。37分にカイ・ハバーツが得点し、１−０で勝利した。
この結果、19日にボーンマスと今節を戦うマンチェスター・シティとの勝点差は「５」に。シティがボーンマス相手に勝利を逃せば、自分たちの優勝が決まる状況となった。もし、シティが勝利した場合、優勝争いは最終節までもつれ込む。
アーセナルの公式サイトによれば、アルテタ監督はバーンリー戦後の会見で“敵の敵”ボーンマスに言及。「明日の夜、ボーンマスのサポーターになる？」と問われ、次のように語った。
「これ以上ないほどのね。アンドニ（・イラオラ監督）や選手たち、そしてボーンマスのサポーターである全ての人々のために、私たち全員がそうなると思う。つまり彼らは明日、私たちのサポートを受けるということだ」
イラオラ監督は、自身と同じく1982年生まれのスペイン人で、少年時代に共にプレーした幼馴染でもある。「明日の試合を前にイラオラと話すか」という質問に対しては、こう答えた。
「彼にその必要はないと思う。彼がそのクラブで成し遂げたこと、チームの変革、そして彼らが何のために戦っているかを考えれば、他に何も必要ないと思う」
優勝を争うシティに関して言えば、在任10年目のジョゼップ・グアルディオラ監督が、今季限りで退任すると取り沙汰されている。この件について、かつてペップの下でコーチを務めたアルテタ監督は「コメントできない。彼が残留するか去るかの決断を下したその日になって初めて、我々はコメントできる」と話すに留めた。
大白熱のタイトルレースはどんな結末を迎えるだろうか。なお、最終節でアーセナルは鎌田大地を擁するクリスタル・パレス、シティはアストン・ビラと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
現地５月18日に開催されたプレミアリーグ第37節で、首位のアーセナルは降格が決まっているバーンリーとホームで対戦。37分にカイ・ハバーツが得点し、１−０で勝利した。
この結果、19日にボーンマスと今節を戦うマンチェスター・シティとの勝点差は「５」に。シティがボーンマス相手に勝利を逃せば、自分たちの優勝が決まる状況となった。もし、シティが勝利した場合、優勝争いは最終節までもつれ込む。
「これ以上ないほどのね。アンドニ（・イラオラ監督）や選手たち、そしてボーンマスのサポーターである全ての人々のために、私たち全員がそうなると思う。つまり彼らは明日、私たちのサポートを受けるということだ」
イラオラ監督は、自身と同じく1982年生まれのスペイン人で、少年時代に共にプレーした幼馴染でもある。「明日の試合を前にイラオラと話すか」という質問に対しては、こう答えた。
「彼にその必要はないと思う。彼がそのクラブで成し遂げたこと、チームの変革、そして彼らが何のために戦っているかを考えれば、他に何も必要ないと思う」
優勝を争うシティに関して言えば、在任10年目のジョゼップ・グアルディオラ監督が、今季限りで退任すると取り沙汰されている。この件について、かつてペップの下でコーチを務めたアルテタ監督は「コメントできない。彼が残留するか去るかの決断を下したその日になって初めて、我々はコメントできる」と話すに留めた。
大白熱のタイトルレースはどんな結末を迎えるだろうか。なお、最終節でアーセナルは鎌田大地を擁するクリスタル・パレス、シティはアストン・ビラと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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