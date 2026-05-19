帰還したBTSの“今”を届けるドキュメントグラビアが『anan』に！ワールドツアー日本公演詳細レポートも

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BTSが、6月17日に発売される『anan』のスペシャルエディション表紙に登場。

約3年9ヵ月の時を経て完全体となったBTSのカムバック公演と、現在開催中のワールドツアーの日本公演のライブフォトで制作したドキュメントグラビアで届ける。

■BTS『anan』スペシャルエディション表紙に登場

Netflixで世界190ヵ国に配信され、視聴者数が1,840万人を記録したBTSのカムバック公演『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』。世界中の関心を集めた公演は、韓国の歴史・文化の象徴的場所であり、朝鮮王朝の王宮・景福宮の門である光化門と広場をつなぐ道「御道（王が通る道）」で開催された。

そんなBTSが、『anan』2500号というメモリアルな号の特集テーマ「王道エンタメの矜持」のスペシャルエディション表紙をBTSが飾る。

開催中の世界34都市85公演という自身過去最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の日本公演『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN』の模様もレポート。7年ぶりの日本公演のエモーショナルなひとときを収録した。

表紙となったカットは、日本公演の最後のMC中での一コマ。世界的なアーティストとなった今も変わらぬ7人の少年のような表情、そして彼らにひたむきな愛情を注ぐファンのペンライトの光のきらめきが印象的な一枚。

ananでは、2022年6月15日発売「今、世界に広がる、ボーダレスカルチャー」特集にてBTSの世界公演の様子をライブドキュメントとして収めた。その直後のグループ活動の一時停止、ソロ活動などの期間を経て帰還したBTSの姿をドキュメントグラビアとして送る。

anan表紙号の発売直前の6月13日にはデビュー14年を迎え、更なる音楽的進化を遂げていくBTSの今の姿を届ける保存版の一冊だ。

■カムバック公演、日本公演2daysを詳細レポート！

レポートは、3月21日に行われた『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』、4月16・17日に行われた『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ in JAPAN』の模様をロングテキストで掲載。熱狂と歓喜の渦に包まれた瞬間を届ける。

■両観音グラビア、特別加工表紙のスペシャル仕様

『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』の写真で構成した両観音グラビアも収録。また、表紙は特別加工が施された特殊仕様となっており、手元に置いておきたくなるようなスペシャルな一冊となっている。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2026.06.17 ON SALE

『anan』2500号スペシャルエディション

■【動画】BTS「SWIM」MV

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/