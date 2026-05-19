日経225先物：19日正午＝280円安、6万550円
19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円安の6万550円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万429.76円に対しては120.24円高。出来高は2万4340枚となっている。
TOPIX先物期近は3845ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比4.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60550 -280 24340
日経225mini 60550 -280 472370
TOPIX先物 3845 +16.5 38132
JPX日経400先物 34855 +115 2522
グロース指数先物 812 +28 3369
東証REIT指数先物 1817 +10 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3845ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比4.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60550 -280 24340
日経225mini 60550 -280 472370
TOPIX先物 3845 +16.5 38132
JPX日経400先物 34855 +115 2522
グロース指数先物 812 +28 3369
東証REIT指数先物 1817 +10 10
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