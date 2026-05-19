　19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円安の6万550円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万429.76円に対しては120.24円高。出来高は2万4340枚となっている。

　TOPIX先物期近は3845ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比4.30ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60550　　　　　-280　　　 24340
日経225mini 　　　　　　 60550　　　　　-280　　　472370
TOPIX先物 　　　　　　　　3845　　　　 +16.5　　　 38132
JPX日経400先物　　　　　 34855　　　　　+115　　　　2522
グロース指数先物　　　　　 812　　　　　 +28　　　　3369
東証REIT指数先物　　　　　1817　　　　　 +10　　　　　10

株探ニュース