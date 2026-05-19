【App Store iPhoneゲームチャート】『Arrows GO!』無料チャート1位に急浮上（5/11〜17）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年5月11日〜17日）では、「無料ゲームチャート」1位にカジュアルパズルゲームの『Arrows GO!』が浮上。「有料ゲームチャート」1位には、上位常連の人気作『Minecraft』がランクインした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆『[7R]スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』は2週連続TOP10入り
1位の『Arrows GO![尚矢1.1]』は、4方向を示す多くの矢印から、4方それぞれに障害物なく進める矢印を選択し脱出させていき、最終的にすべての矢印を取り除けたらステージクリアとなる。それぞれのステージに時間制限はなく、どんな時も自分のペースで遊べるのがうれしい。前週6位からのジャンプアップとなった。
続く2位、3位は前週と変わらず『NTE: Neverness to Everness』（2位）、『ブロックブラスト（Block Blast）』（3位）がランクイン。
2位の『NTE: Neverness to Everness』[尚矢2.1]は、「異象」と呼ばれる超常と日常が共存する大都市「ヘテロシティ」を舞台にしたオープンワールドRPG。プレイヤーは非公認の異象ハンターとして、数々の異象を解決していく。隅々まで作り込まれた世界を自由に探索できる点が本作の大きな特徴で、自分の家を細かくカスタマイズしたり、買い物をしたりと、自由度高くゲーム内でさまざまな楽しみ方ができる。
前週首位に初登場した『[7R]スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦[尚矢3.1]』は7位で、2週連続TOP10入り。人気アニメ『甲鉄城のカバネリ』の実機が、舞台を劇場版の舞台である「海門（うなと）」に移し登場。サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」から、アプリ版がリリースされた。
◆有料ゲームチャートでは、『ダンジョンウィズイン』が4週連続のTOP10入り
一方、「有料ゲームチャート」1位は、上位常連の人気作『Minecraft[尚矢4.1]』が獲得。同作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
2位は、魔王となり自分だけの無慈悲なダンジョンを構築していく「ストラテジー」ジャンルの作品『ダンジョンウィズイン[尚矢5.1]』。プレイヤーは、世界を探索して散り散りになった魔物たちを糾合し、致命的な罠を配置して無礼な侵入者たちを破滅させていく。4月20日〜26日の調査で1位に初登場以降、人気をキープし、これで4週連続のTOP10入りとなった
3位には、こちらも根強い人気を誇る『スイカゲーム-Aladdin X』がランクイン。ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリで、2024年元日のリリースから2年以上を迎えたが今なおダウンロードを伸ばしている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
◆『[7R]スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』は2週連続TOP10入り
1位の『Arrows GO![尚矢1.1]』は、4方向を示す多くの矢印から、4方それぞれに障害物なく進める矢印を選択し脱出させていき、最終的にすべての矢印を取り除けたらステージクリアとなる。それぞれのステージに時間制限はなく、どんな時も自分のペースで遊べるのがうれしい。前週6位からのジャンプアップとなった。
続く2位、3位は前週と変わらず『NTE: Neverness to Everness』（2位）、『ブロックブラスト（Block Blast）』（3位）がランクイン。
2位の『NTE: Neverness to Everness』[尚矢2.1]は、「異象」と呼ばれる超常と日常が共存する大都市「ヘテロシティ」を舞台にしたオープンワールドRPG。プレイヤーは非公認の異象ハンターとして、数々の異象を解決していく。隅々まで作り込まれた世界を自由に探索できる点が本作の大きな特徴で、自分の家を細かくカスタマイズしたり、買い物をしたりと、自由度高くゲーム内でさまざまな楽しみ方ができる。
前週首位に初登場した『[7R]スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦[尚矢3.1]』は7位で、2週連続TOP10入り。人気アニメ『甲鉄城のカバネリ』の実機が、舞台を劇場版の舞台である「海門（うなと）」に移し登場。サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」から、アプリ版がリリースされた。
◆有料ゲームチャートでは、『ダンジョンウィズイン』が4週連続のTOP10入り
一方、「有料ゲームチャート」1位は、上位常連の人気作『Minecraft[尚矢4.1]』が獲得。同作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
2位は、魔王となり自分だけの無慈悲なダンジョンを構築していく「ストラテジー」ジャンルの作品『ダンジョンウィズイン[尚矢5.1]』。プレイヤーは、世界を探索して散り散りになった魔物たちを糾合し、致命的な罠を配置して無礼な侵入者たちを破滅させていく。4月20日〜26日の調査で1位に初登場以降、人気をキープし、これで4週連続のTOP10入りとなった
3位には、こちらも根強い人気を誇る『スイカゲーム-Aladdin X』がランクイン。ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリで、2024年元日のリリースから2年以上を迎えたが今なおダウンロードを伸ばしている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。