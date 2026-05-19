『鬼滅の刃』年々表情が豊かに！ミニスカ姿のカナヲ ufotable公式絵に反響「ウィンクしてるぅぅぅ」
大人気アニメ『鬼滅の刃』の登場キャラ・栗花落カナヲの誕生日（5月19日）を記念して、ufotableの描き下ろしイラストが公開された。「フラワースタンド」がテーマで、笑顔あふれる一枚がネット上で話題になっている。
【画像】超ミニスカ姿！ウインクするカナヲ 公開された誕生日イラスト
ufotableWEBSHOPでは、誕生祭2026イベントグッズの販売がスタート。イラストを再現したジオラマアクリルスタンドや華やかなロゼットをはじめ、新規テーマに合わせたグッズを全4点用意されている。
誕生日イラスト＆新グッズに、ネット上では、「年々表情が豊かになってかわいいすぎる」「ufotableの描き下ろしやばいなこれ。癒されるわ」「ウィンクしてるぅぅぅ」「ミニスカだったけど、めちゃくちゃ可愛い！！おめでとうカナヲちゃんー！」「控えめ笑顔でウインクとか、もうアイドルですやん」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
【画像】超ミニスカ姿！ウインクするカナヲ 公開された誕生日イラスト
ufotableWEBSHOPでは、誕生祭2026イベントグッズの販売がスタート。イラストを再現したジオラマアクリルスタンドや華やかなロゼットをはじめ、新規テーマに合わせたグッズを全4点用意されている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
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