3年9ヶ月ぶり“完全体”BTS、“待ち焦がれた瞬間”が『anan』表紙に 新章をロンググラビアで振り返り
約3年9ヶ月の時を経て完全体となった韓国の7人組グループ・BTSが、6月17日発売のグラビア週刊誌『anan』2500号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙を飾る。
【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS
今回は、カムバック公演と現在開催中のワールドツアーの日本公演のライブフォトで制作したドキュメントグラビアを届ける。BTS新章を告げた熱狂と歓喜の瞬間をロンググラビアで振り返る。特集のテーマは「王道エンタメの矜持」となる。
『BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG』は、Netflixで世界190ヶ国に配信され、視聴者数が1840万人を記録したカムバック公演。世界中の関心を集め、韓国の歴史・文化の象徴的場所であり、朝鮮王朝の王宮・景福宮の門である光化門と広場をつなぐ道「御道（王が通る道）」で開催された。そして、開催中の世界34都市85公演という自身過去最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』の日本公演「BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN」の模様もレポート。7年ぶりの日本公演のエモーショナルなひとときを収録した。
表紙となったカットは、日本公演の最後のMC中でのひとコマ。世界的なアーティストとなった今も変わらぬ7人の少年のような表情、そして彼らにひたむきな愛情を注ぐファンのペンライトの光のきらめきが印象的な1枚となっている。
同誌では、2022年6月15日発売「今、世界に広がる、ボーダレスカルチャー」特集にてBTSの世界公演の様子をライブドキュメントとして収めていた。その直後のグループ活動の一時停止、ソロ活動などの期間を経て帰還したBTSの姿をドキュメントグラビアとして送る。
レポートでは、3月21日に行われた『BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG』、4月16日、17日に行われた『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” in JAPAN』の模様をロングテキストで掲載。熱狂と歓喜の渦に包まれた瞬間を届ける。
『BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG』の写真で構成した両観音グラビアも収録。また、表紙は特別加工が施された特殊仕様となっており、手元に置いておきたくなるような、スペシャルな1冊となっている。
【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS
今回は、カムバック公演と現在開催中のワールドツアーの日本公演のライブフォトで制作したドキュメントグラビアを届ける。BTS新章を告げた熱狂と歓喜の瞬間をロンググラビアで振り返る。特集のテーマは「王道エンタメの矜持」となる。
表紙となったカットは、日本公演の最後のMC中でのひとコマ。世界的なアーティストとなった今も変わらぬ7人の少年のような表情、そして彼らにひたむきな愛情を注ぐファンのペンライトの光のきらめきが印象的な1枚となっている。
同誌では、2022年6月15日発売「今、世界に広がる、ボーダレスカルチャー」特集にてBTSの世界公演の様子をライブドキュメントとして収めていた。その直後のグループ活動の一時停止、ソロ活動などの期間を経て帰還したBTSの姿をドキュメントグラビアとして送る。
レポートでは、3月21日に行われた『BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG』、4月16日、17日に行われた『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” in JAPAN』の模様をロングテキストで掲載。熱狂と歓喜の渦に包まれた瞬間を届ける。
『BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG』の写真で構成した両観音グラビアも収録。また、表紙は特別加工が施された特殊仕様となっており、手元に置いておきたくなるような、スペシャルな1冊となっている。