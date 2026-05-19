難聴リスクを抱える人が増加する中… カシオ、補聴器＆イヤホン機能を備えた新製品発表 片耳8グラム、耳穴をふさがないヒアリングアシストイヤホン
カシオ計算機は19日、電子楽器などで培った音のデジタル制御技術を活用し、「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド『earU（イアユー）』を立ち上げると発表した。第1弾として、耳をふさがないカフ型形状で、快適な装着感と自然な聞こえを実現したヒアリングアシストイヤホン『ER-100』を28日に発売する。
【写真】耳をふさがない！補聴器＆イヤホン機能を備えた新製品
同社によると、近年は世界的に難聴リスクを抱える人が増加しており、「聞こえ」の問題が全年齢の社会課題になり始めている。
今回発表した『ER-100』は、つけていないような自然な聞こえと、「隠す」のではなく、「魅せる」個性的なデザイン、快適な装着感で「ずっとつけていたくなる」新感覚のヒアリングアシストイヤホンを目指した。耳穴をふさがないカフ型形状としており、群れや痛みなどのトラブルが起きにくく、片耳8グラムの軽量設計で長時間でも快適に装着できる。
聞こえの調整は、専用のスマートフォンアプリで手軽に行える。ワイヤレスイヤホンとしても使用できる。
【写真】耳をふさがない！補聴器＆イヤホン機能を備えた新製品
同社によると、近年は世界的に難聴リスクを抱える人が増加しており、「聞こえ」の問題が全年齢の社会課題になり始めている。
聞こえの調整は、専用のスマートフォンアプリで手軽に行える。ワイヤレスイヤホンとしても使用できる。