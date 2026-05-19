千原ジュニア＆ケンコバ『にけつッ!!』音声配信スタート プロデューサーが理由語る「音声配信との親和性が非常に高い」
お笑い芸人の千原ジュニアとケンドーコバヤシによるトーク番組『にけつッ!!』（読売テレビ 毎週火曜 深0：59／日本テレビ 毎週日曜 深1：45）の音声配信がきょうから始まる。
【写真】打ち合わせなし…爆笑トークを繰り広げる千原ジュニア＆ケンドーコバヤシ
打ち合わせなし、台本なしで話芸のプロである千原ジュニアとケンドーコバヤシが思うがままにしゃべり続ける唯一無二のトーク番組。2008年の放送開始以来18年目に突入し、まもなく放送900回を迎える。
音声配信は、Stand.fmおよび、その他音声配信サービスで聴くことが出来る。今年4月7日放送回（関西での放送日。関東では4月19日放送）を皮切りに、放送後1ヶ月をめどに順次配信される。音声配信初回となる4月7日放送回は、ビートたけしがウェディングフォト撮影中の新郎新婦にした粋なふるまいに憧れ、ジュニアやってみたところ、大失敗。息子2人とおしゃれな結婚式場の前を通りかかった時、リベンジのチャンスが訪れたエピソードなど、互いの家族に関するエピソード多めとなっている。
音声配信に挑戦する理由について、小早川泰飛プロデューサーは「ジュニアさんとケンコバさんという話芸のスペシャリストがトークする『にけつッ!!』は、音声配信との親和性が非常に高いコンテンツです。ファンの皆さまに長年愛され、放送900回を迎えるこの番組を、音声配信を通じてさらに盛り上げ、放送20年、放送1000回、そしてその先へとつなげていきたいと考えています。通勤・通学の時間や運動中などさまざまなシチュエーションで、お二人の極上の話芸をお楽しみください」とコメントしている。
【写真】打ち合わせなし…爆笑トークを繰り広げる千原ジュニア＆ケンドーコバヤシ
打ち合わせなし、台本なしで話芸のプロである千原ジュニアとケンドーコバヤシが思うがままにしゃべり続ける唯一無二のトーク番組。2008年の放送開始以来18年目に突入し、まもなく放送900回を迎える。
音声配信に挑戦する理由について、小早川泰飛プロデューサーは「ジュニアさんとケンコバさんという話芸のスペシャリストがトークする『にけつッ!!』は、音声配信との親和性が非常に高いコンテンツです。ファンの皆さまに長年愛され、放送900回を迎えるこの番組を、音声配信を通じてさらに盛り上げ、放送20年、放送1000回、そしてその先へとつなげていきたいと考えています。通勤・通学の時間や運動中などさまざまなシチュエーションで、お二人の極上の話芸をお楽しみください」とコメントしている。