【インタビュー】女優の田中麗奈（45）がNHKドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（NHK総合火曜10・00、全10回）に出演している。コンビニでの出会いを通して、悩みや孤独を抱えた人々が一歩前に進む物語。田中はスポニチのインタビューに「人を好きになるようなドラマ」とアピールした。（望月 清香）

小説家の町田そのこ氏の同名小説が原作。福岡県北九州市の門司港のコンビニを舞台に、コンビニの超イケメン店長とその兄のワイルドな謎の男が周囲の悩みを解決するハートフルコメディー。歌手で俳優の中島健人がコンビニ店長と謎の男を1人2役で演じる。

中島演じるコンビニ店長はフェロモンがだだ漏れ。SNSでは「ハマり役」「ドキドキする」などの声が上がっている。田中は「原作そのままで凄く柔らかい空気をまとっている。自律神経がふわりと揺らぐ感じがします」と大絶賛した。

そんな中島らとの撮影は活気に満ちているという。「撮影の合間にはみんなでスクワットや筋トレをしています。最初は健人くんがやり始めたんですけど、そこから私も（鈴木）福くんも柄本（明）さんもやるようになりました。現場での出会いはやっぱり楽しいです」。生き生きとした表情からは充実ぶりがうかがえた。

今作のテーマが「あなたの居場所はここにある」。それぞれの悩みを抱えた登場人物に優しく寄り添う作品。作品のテーマにちなみ、田中にほっと一息つける時間を聞くと、「お風呂に入っている時間ですね」と答えた。自宅でよもぎ蒸しをすることもあるという。「体を芯から温めて、汗を出すことで、むくみも取れて、血の巡りも良くなります」。心身ともにリフレッシュし、撮影に挑んでいる。

田中は2019年に娘を出産したことをきっかけに人と人のつながりの大切さを改めて感じたという。「お母さんになると周りの人に助けてもらわないと生きられない。いつも誰かに助けてもらっている。私も誰かの役に立ちたいし、誰かを助けてもあげられる存在でいたいです」と力を込めた。

「人と波長を合わせていくとか人の温度をくみ取るとか人の温度を受け入れるとか…。そういうのって心地がいいですよね。人との交流を遮断することは楽かもしれないけど、何も成長しない。人からもらうものによって心は動く。そういうことをドラマで感じていただけるんじゃないかなと思います」とドラマをアピールした。