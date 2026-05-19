庄司智春、夫婦で寸劇披露し照れる 藤本美貴に「めちゃめちゃきれいだよ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）とタレントの藤本美貴（41）夫妻が19日、都内で開かれたカシオ「オープンイヤー型ヒアリングアシストイヤホン『earU（イアユー）』」発表会に登場。夫婦で“寸劇”を披露し、庄司が照れる場面があった。
【写真】なかよし夫婦！いつまでもお似合いな藤本美貴＆庄司智春
イベントでは、カシオ計算機が発表した「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド『earU（イアユー）』の新製品を2人が体感。“結婚記念日に高級レストランに来た夫婦”という設定で寸劇を披露しながら製品に触れた。
向かい合って座った2人はノリノリな様子で、庄司は「美貴ちゃん」とプライベートでの呼び方で藤本を呼ぶなど食事を楽しむ演技を見せた。さらに指輪をプレゼントするように製品を藤本に手渡した。
会場に雑音が流れる中、製品をつけた2人は音の聞こえやすさを体感。「すごい聞き取りやすい」と感動していた。藤本は「いつでも好きっていいんだよ」と小声で語りかけると、庄司はデレデレに。「（藤本が）毎日『好きって言えよ』と言ってくる」と明かし、会場の笑いを誘った。
さらに藤本は「“バラードバージョン”の『ミキティー』を聞きたい」と、プライベートでファンから話しかけられた時に使うという小声バージョンの「ミキティー」を要望。庄司は小声で「ミキティー」と伝えていた。
続けて庄司は「めちゃめちゃきれいだよ」と藤本の耳にだけ届く声でつぶやき、2人は終始仲が良さそうな雰囲気を醸していた。
2人は2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。
【写真】なかよし夫婦！いつまでもお似合いな藤本美貴＆庄司智春
イベントでは、カシオ計算機が発表した「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド『earU（イアユー）』の新製品を2人が体感。“結婚記念日に高級レストランに来た夫婦”という設定で寸劇を披露しながら製品に触れた。
会場に雑音が流れる中、製品をつけた2人は音の聞こえやすさを体感。「すごい聞き取りやすい」と感動していた。藤本は「いつでも好きっていいんだよ」と小声で語りかけると、庄司はデレデレに。「（藤本が）毎日『好きって言えよ』と言ってくる」と明かし、会場の笑いを誘った。
さらに藤本は「“バラードバージョン”の『ミキティー』を聞きたい」と、プライベートでファンから話しかけられた時に使うという小声バージョンの「ミキティー」を要望。庄司は小声で「ミキティー」と伝えていた。
続けて庄司は「めちゃめちゃきれいだよ」と藤本の耳にだけ届く声でつぶやき、2人は終始仲が良さそうな雰囲気を醸していた。
2人は2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。