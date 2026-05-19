日本のアニメが好きで大学の卒論テーマにもしたマハトミさん（左）。バグスさんはランニングが趣味で「日本は空気がきれい」＝東急バス虹が丘営業所

川崎市北部を運行する東急バスにこの春、２人のインドネシア人運転士がデビューした。外国人就労の在留資格「特定技能」に基づく採用第１弾で、語学資格や運転免許取得など数々の関門を通過。運転士不足で地域公共交通の存続が危ぶまれる中、新たな担い手として期待されている。

◆試験や手続き、いずれも日本語で

２人はマハトミ・リスマルタンティさん（２６）と、バグス・エンドラ・ワルダナさん（３９）。虹が丘営業所（同市麻生区）に所属し、東急田園都市線沿線の一般路線バスを担当する。

マハトミさんは特定技能で全国初の女性バス運転士だ。「少し緊張するが、楽しさの方が大きい。（乗客から）『ありがとう』と声をかけられると、やりがいを感じる」とほほ笑む。

２人は母国で日本語能力試験と特定技能１号評価試験を通過し、昨年９月に来日。日本の運転免許への切り替えや大型２種免許取得、在留資格変更といった手続きを重ねた。いずれも日本語が前提だ。

「（交通法規など）新しい言葉に驚きの連続で、頑張って覚えた」とバグスさんは振り返る。資格取得後に接客や運賃箱の扱い方などを習得し、３月１５日に単独で乗務を始めた。

◆魅力的な待遇、生活環境

東急バスは国籍や年齢、性別を問わない採用を進める。中でも外国人は人手不足を補う存在として重視し、４月末現在で運転士や整備士、事務員ら計１６人を雇用。ネパールではバス運転士養成のため自動車教習所と連携している。

外国人労働者にとって、日本の待遇や生活環境は魅力的という。マハトミさんは「もともと日本で働きたい気持ちがあった。とても暮らしやすい」と話す。

バグスさんは１５年ほど前、静岡県の自動車部品工場に技能実習生として勤務した経験がある。帰国後は日本語力を生かし企業の通訳を務めたが、より豊かな生活を求め再来日した。

２人の望みは長く働き続けることだ。バス運転士の場合、現状の在留期間は最長５年で、家族は帯同できない。妻子を母国に残してきたバグスさんは、「家族と日本で暮らしたい。（在留期間に制限のない特定技能）『２号』も認められれば…」と願う。マハトミさんも「経験を積み、長く続けたい」とうなずく。