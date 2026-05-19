歌手森口博子（57）が、18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。森脇健児に命を救われたエピソードを明かした。

90年代に放送された人気バラエティー「夢がMORI MORI」で共演した森脇とトーク。森脇が「僕、森口博子の命を救ったことあんねんな。僕、森口博子が死ぬ瞬間を実は助けたっていう」と切り出すと、森口は「あの時やっぱ思った。健ちゃんは“声出し”の健ちゃんで。小さい声の人だったら後ろまで届いてないから」と振り返った。

森口はその時の出来事について「ロケ行く時だよね。線路にマネジャーが突っ込んじゃったんだよね」と回想。「渋滞してたんだよね。普通待っておけばいいじゃない？線路の手前で。いけると思ってツッコんじゃった。そしたら踏切の遮断機が下りてきて。うわー！いやー！って。後ろも下がれない、どこにも逃げられない状況で」と踏切内で立ち往生してしまったという。

続けて「そしたら健ちゃんがバーッと降りてきて。『バックしてくださーい！！皆さんバックしてくださーい！！バックしてくださーい！！』って。ちょっとずつちょっとずつで（後退した）。それで遮断機セーフだった」と森脇の誘導で後続車が下がり、線路から脱出できたと語った。

森脇によると「僕はちょっと後ろの方で自分の車で運転してて。これまずいぞと思って」と危機的状況を察知。「僕、下がってくださーい！って車の人に言うて。森口博子さんが乗ってますって言うたら『ええ〜！』って」と周囲のリアクションも振り返った。

森口は「あの時の健ちゃんの判断力と行動力と声出し。危機感あふれるやつで言ったっていうのは。声の大きさって命を救う」と森脇に感謝していた。