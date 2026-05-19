JFAがなでしこジャパンの新コーチに近賀ゆかり氏の就任を発表した

日本サッカー協会（JFA）は5月18日、なでしこジャパン（日本女子代表）のコーチとして、近賀ゆかり氏の就任が決定したと発表した。

世界を知るレジェンドの入閣に、ファンからは「近賀ゆかりさん楽しみです」「期待できるぞ」と大きな反響を呼んでいる。

現在42歳の近賀氏は、現役時代に日テレ・ベレーザやINAC神戸レオネッサなどで活躍し、海外リーグでもプレー。サンフレッチェ広島レジーナに所属した昨季に現役を引退した。日本女子代表としては100試合に出場して5得点を記録。2011年のFIFA女子ワールドカップ（W杯）ドイツ大会では世界一に輝き、12年のロンドンオリンピックでは銀メダル獲得に大きく貢献した実績を持つ。

指導者としては、2025年から女性初となるJFAロールモデルコーチを務めていた。今回の就任にあたり近賀氏は、「引退からまだ1年という中で、このような責任ある役割を任せていただくことに、驚きとともに身の引き締まる思いです」とコメント。狩野倫久監督のもとで、世界一という目標に向かってチームの力を最大限に引き出していきたいと意気込みを語った。

実績十分な元なでしこ戦士の入閣に、SNS上では「近賀ゆかりさんもきたああああああ！」「おお、近賀さんも」「近賀ゆかりさん楽しみです」「うっちーも居るし、期待できるぞ」「なでしこのアップダウン右SB、近賀！」「内田さんレベルで報道されなくちゃ」「広島のレジェンド」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）