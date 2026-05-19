一緒に横で熟睡したくなる――そんな気持ちにさせてくれる、幸せそうに熟睡する黒猫さん。そんな猫さんの姿を見て、飼い主さんは"とある想い"がより一層強くなったそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で12万表示を突破！1.4万件を超えるいいねを獲得しており、大きな注目を集めています。

【写真：布団で眠っている猫→とっても幸せそうな体勢で…守りたくなる『愛おしい光景』】

守りたい幸せな姿

Xアカウント「あおくん」に投稿されたのは、黒猫さんが布団でくつろぐ様子。この日、飼い主さんが様子を見ると、布団に入って気持ちよさそうに黒猫さんが眠っていたそう。黒猫さんは両手をピンとして「伸び～～～！」をしていたそうです。幸せそうで可愛すぎます！

優しい日の光を窓から浴び、布団でぐっすり寝る姿は、まさに幸せそのもの。そんな黒猫さんを見て飼い主さんは「この子の幸せのためにも頑張らないとな」と改めて誓ったのだとか。黒猫さんと暮らす日々は、飼い主さんにとって何よりの幸せで、頑張る原動力になっていることでしょう。

可愛い寝姿を披露してくれた黒猫さんですが、飼い主さん曰く、毎日とても愛おしい姿を見せてくれているとのこと。「おかえり～」と足にしがみついてきたり、膝の上に乗ってきたり。そんな可愛い姿を見たら、守りたいと思うのも納得です！黒猫さんも飼い主さんの下で暮らせて、とっても幸せと思っているでしょう。

幸せそうな黒猫さんに胸キュン

気持ちよさそうに眠る黒猫さんの様子には「末長くお幸せに」「バンザイスヤスヤ可愛すぎ～」「ステキ」といったコメントが寄せられ、たくさんのX民が黒猫さんに癒やされたようです。

Xアカウント「あおくん」では、飼い主さんのことが大好きな黒猫さんの可愛らしくて癒やされる姿が多数投稿されています。

黒猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「あおくん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。