SNSで164万回以上表示され6.5万「いいね」を集めているのは、子猫が見せた可愛すぎる『変顔』。投稿を見たSNS民からは「守りたい、この変顔」「変顔可愛過ぎて辛い」などのコメントが届いています。

【動画：『可愛い顔の子猫』がケージに顔を押し付けた結果…想像以上に『変顔になる瞬間』】

「出してぇ～」

X（旧Twitter）アカウント「すみパン@6/14(日)譲渡会」に投稿されたのは、ぽんぽんした短いしっぽ＝ボブテイルを持つ子猫「メープルちゃん」がケージの中で鳴いているときの出来事。もしかしたら「ここから出してぇ～」と訴えていたのかもしれません。

訴え先は、保護団体のメンバーである投稿主さん。ケージの隙間からにゃーにゃー訴えるうち、顔をぐぐっと柵に押し当てる形になってしまったそう。その瞬間、お顔が押しつぶされ…？！

突然の変顔

ケージにぎゅっと顔を押しつけた結果、メープルちゃんの目が引っ張られ、糸目に。その状態から頭を下げたとき、なんと目が三角形になってしまったといいます！しょぼしょぼの『変顔』が完成した瞬間です。

その後、一度は頭を引き抜きもとの可愛いお顔に戻ったものの、再び顔を柵の間に突っ込んでしまったといいます。居心地の悪さを感じたのか、一瞬だけ沈黙したメープルちゃん…。しかし、顔を上げて「にゃー」と鳴いた瞬間、今度は三角形を作りつつ、やや白目気味に！

「ごはんあった」

とんでもなく可愛い変顔を披露したあと、メープルちゃんはにゃーにゃー鳴きながらケージの違う場所から「出して！」と訴えていたとのこと。元気がありあまっているからか、ケージを出て走り回りたかったのかもしれません。

しかし、そこはまだ幼い子猫。ケージ内をうろうろしている途中でごはんが目に入ると「ごはん、まだ残ってた！」とばかりにもぐもぐ食べ始めたそうです。本能に忠実に生きていることがわかりますね。

変顔からもぐもぐに移行したメープルちゃんには、「思い出したように食べてて可愛いですね～」「おもむろにご飯食べ出すのも面白い」などのコメントも寄せられていました。

Xアカウント「すみパン@6/14(日)譲渡会」には、保護されているたくさんの猫ちゃんたちの様子が投稿されていますよ。ちなみに、メープルちゃんはこちらの投稿後、すぐに里親さんが決まったそうです！

写真・動画提供：Xアカウント「すみパン@6/14(日)譲渡会」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。