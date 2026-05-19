100台限定、15kgまでの小型犬対応！ BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」

記事ポイント 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で5月20日に発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンのフルセット、価格は198,000円（税込）対応体重15kg目安の小型犬に対応し、フロントサスペンションが走行中の振動を吸収 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で5月20日に発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンのフルセット、価格は198,000円（税込）対応体重15kg目安の小型犬に対応し、フロントサスペンションが走行中の振動を吸収

プレミアムe-Bikeブランド「BESV（ベスビー）」から、愛犬との日常移動を想定した電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が登場します。

2026年5月20日に100台限定で発売となるモデルで、必要な装備がすべてパッケージ化されています。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」





製品名：Votani Q3 Pet Custom Edition価格：198,000円（税込）限定台数：100台発売日：2026年5月20日カラー：スノーホワイト、グロスブラック、ミルキーベージュ、カッパーゴールド（4色）対応ペット：小型犬（体重15kg目安まで）購入方法：全国の正規取扱店にて注文受付

BESV JAPANが展開するこのモデルは、愛犬を「運搬」するためではなく、家族として一緒に移動することを目的に設計されています。

専用アップハンドル・約35Lの大型バスケット・ペットスリング・両立スタンドに加え、ペット用品ブランドのクーポンまで、ペットとの外出に必要な一式がセットになっています。

ベースとなる「Votani Q3」はフロントサスペンションを標準装備しており、路面からの振動を吸収して犬への負担を抑えます。

スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色展開で、どのカラーも落ち着いたトーンにまとめられています。

フルセットの内容と各パーツの特徴





ミルキーベージュの車体にペット用キャリーバッグを搭載した状態で、ブラウンのサドル・フロントハブモーター・バッテリー内蔵フレームを備えた構成が確認できます。

このセットには5種類のアイテムが含まれています。





セット1のOGK × WHATNOTバスケットは容量約35Lのスチール格子製で、サンドベージュのカラーリングと脱着マウント機構を備えています。

OGKとアウトドア・DIYブランドのWHATNOTが共同設計しており、日常からアウトドアまで対応するデザインになっています。





セット2のOGKペットスリングは、ベージュのナイロン素材にメッシュ天面・ショルダーストラップ・バックルを組み合わせた構造です。

飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルを装備し、スリング単体でも使用できる2WAY仕様で、体重15kg目安までの小型犬に対応します。





セット3のVotani純正アップハンドル＆ステムは大型バスケットを安定して装着するための専用設計です。

操作性を維持しながら、重量物を前部に固定した状態での安定走行を実現しています。





セット4の両立スタンドは黒の金属製センタースタンドで、キャリーバッグ固定用クリップ2個が付属します。

ペットや荷物を乗せた状態での駐輪時も車体を安定させ、乗せ降ろしの際の安全性を確保します。





セット5はGREEN DOG & CATの1,000円OFFクーポン3枚で、合計3,000円分がセットに含まれます。

有効期限は2026年12月31日で、フードやケア用品に使用できます。

GREEN DOG & CATは愛犬・愛猫の暮らしを支えるペットライフブランドで、高品質なフードやケア用品を展開しています。

3ブランドのコラボレーションによる設計





バスケットとペットスリングを担当するOGK（オージーケー）は、チャイルドシートやバスケットなどで安全性と実用性に定評がある日本の自転車用品メーカーです。

今回のモデル向けには、ペットと荷物を同時に支える軽量かつ高剛性な大型バスケットを開発しています。





アウトドア・DIY領域のライフスタイルブランドWHATNOT（ワットノット）がOGKと共同でバスケットのデザインを担当しています。

無骨さと洗練さを兼ね備えたデザインで、日常使いからアウトドアまで対応する仕上がりになっています。





GREEN DOG & CAT（グリーンドッグ＆キャット）は愛犬・愛猫の健やかな暮らしを支えるペットライフブランドです。

このモデルでは購入後のライフスタイルをサポートする形で、3,000円分のクーポンが付属します。

カラーバリエーション





スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色が用意されており、ライフスタイルや好みに合わせて選べます。

いずれのカラーも落ち着きのあるトーンで、日常の街乗りからカフェや公園への週末の外出まで、幅広いシーンに対応するデザインになっています。

「Votani Q3 Pet Custom Edition」はカスタムパーツセットの内容変更ができず、フロントチャイルドシートの取り付けにも非対応です。

使用時はペットスリングの各固定部（リードフックとバスケット固定用バックル）を必ず使用する仕様になっています。

電動アシスト自転車「BESV（ベスビー）」のフロントサスペンションによる振動吸収性能と、OGK・WHATNOT・GREEN DOG & CATとの3ブランド共同開発によるフルセット構成が、100台限定という希少性と合わさった一台です。

全国の正規取扱店での注文受付となり、詳細は公式サイトに掲載されています。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」の紹介でした。

よくある質問

Q. ペットスリングはバスケットを外して単体でも使えますか？

A. OGKのペットスリングはスリング単体でも使用できる2WAY仕様です。

自転車利用時はバスケット固定用バックルでカゴに固定し、徒歩時はショルダーストラップを使って単体でキャリーバッグとして使用できます。

Q. GREEN DOG & CATのクーポンはどこで使えますか？

A. GREEN DOG & CAT公式通販での利用を対象とした1,000円OFFクーポン3枚（合計3,000円分）が付属します。

有効期限は2026年12月31日で、フードやケア用品への使用が可能です。

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