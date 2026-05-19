ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、スポーティに着こなせてトレンド感たっぷりな「ベイマックス」デザイン「ベースボールシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ベースボールシャツ」ベイマックス

© Disney

価格：3,990円（税込）

サイズ：M〜L

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインのシャツ。

トレンドのベースボールシャツにキャラクターの遊び心をプラスしたユニークなデザインになっています！

Tシャツの上にさらりと羽織れる前開き仕様なのもポイントです。

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また、前面の裾部分にはロゴマーク、

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左袖には「ベイマックス」のお顔とロゴも描かれています。

スポーティなロゴやパイピングがアクセントに☆

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後ろには「6」の番号も。

前から見ても、後ろから見てもかわいい一着です。

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また、羽織るだけでこなれ感の出るゆったりとしたサイズ感になっています。

ロングスカートやパンツ、様々なコーディネートが楽しめそう。

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身生地は通気性に優れたポリエステル100％のメッシュ素材が使用されています。

軽やかな着心地で、アクティブなシーンにもオススメなファッションアイテム。

スポーティに着こなせてトレンド感たっぷりな「ベイマックス」デザイン「ベースボールシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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