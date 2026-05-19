まるでパズルのピースがピタッとはまったかのような絶妙な関係を築く、ウサギとネコの動画がSNSで話題だ。



【写真】目を細めてうっとり…ホントに仲良しですね

今、Xで大きな反響を呼んでいるの猫のピチタロウくんとウサギのポテトくんの仲睦まじい姿。



投稿された動画には、激しく地面を掘るような仕草をするポテトくんの上で、激しく揺れながら平然とくつろぐ、ピチタロウくんの姿が映されている。不思議な2匹の関係は話題を呼び、投稿は10万いいねを突破。世界中からコメントが寄せられた。動画の舞台裏について、飼い主である、やみのさん（@Prairie20210108）さんに詳しい話を聞いた。



――撮影された状況は。



やみの：猫のピチタロウが、ウサギのポテトにぴったりと寄りかかっているような状態。実はポテトは私のことを一生懸命「ほりほり」して楽しんでいる最中なんですよ。



――ピチタロウくんは、ポテトくんの動きを嫌がらないのですか？



やみの：嫌がるどころか、ポテトが動くたびに伝わってくる「ほりほり」の振動が心地よいみたいで、うっとりと目を細めています。まるでマッサージを受けているかのような、ピチタロウの恍惚とした表情には、私自身も本当に癒やされますね。



――2匹の性格や、普段の関係性を教えてください。



やみの：猫のピチタロウはとても甘えん坊で、逆にウサギのポテトは少しわがまま。性格は正反対ですが、だからこそお互いに干渉しすぎず、ちょうど良い距離感で寄り添っていられるのかもしれません。



――これまでにも、2匹の絆を感じたエピソードはありますか？



やみの：普段の何気ないやり取りの中に、動物同士の不思議な絆を感じることが多いです。言葉は通じなくても心で通じ合っているんだなと感じます。



◇ ◇



投稿には「まるで電動マッサージ機」「私もホリホリするウサギの上に乗りたい！」「私たちも、あの猫のように静かに抱きしめてくれる誰かが必要」などの反響が寄せられた。



甘えん坊なピチタロウくんと、自由奔放なポテトくん。種族も性格も違う2匹の様子は、これからも多くの人々の心を優しく解きほぐしてくれそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）