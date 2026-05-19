39年目、1日400匹限定の炭火焼き若鮎！ 嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」

記事ポイント 39年続く嵐山の初夏の風物詩、「嵐山若鮎祭2026」が6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催されます1口1,500円（1ドリンク付き）の寄付で炭火焼き若鮎を試食でき、収益は桂川の環境保全活動へ寄付されます鮎のつかみ取り・桂川水族館・三ツ矢サイダーLABなど、家族で体験できるコンテンツが会場に揃います 39年続く嵐山の初夏の風物詩、「嵐山若鮎祭2026」が6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催されます1口1,500円（1ドリンク付き）の寄付で炭火焼き若鮎を試食でき、収益は桂川の環境保全活動へ寄付されます鮎のつかみ取り・桂川水族館・三ツ矢サイダーLABなど、家族で体験できるコンテンツが会場に揃います

京都・嵐山の初夏を告げる恒例イベントが、2026年も開催されます。

嵐山保勝会が主催する「嵐山若鮎祭2026」は、桂川の鮎の解禁に合わせて毎年行われるチャリティーイベントで、今年で39回目を迎えます。

入場は無料で、収益は桂川と嵐山の環境・景観保全活動に寄付されます。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」





イベント名：嵐山若鮎祭2026開催日：2026年6月13日（土）・14日（日）時間：10：00〜17：00（鮎試食受付 12：00〜16：00）会場：嵐山 中之島公園（京都市右京区嵯峨中ノ島町）参加協力金：1口1,500円（1ドリンク付き）／団体予約も可入場：無料主催：一般社団法人 嵐山保勝会後援：京都府、京都市、京都市観光協会、一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会運営：JOIN US JAPAN

「嵐山若鮎祭2026」は、「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに掲げる環境保全チャリティーイベントです。

今年で39回目を迎え、嵐山の伝統文化を継承しながら地域資源の保全に取り組んでいます。

イベントで集まった収益は、桂川の環境保全活動と嵐山の景観保全活動へ寄付されます。

炭火焼き若鮎の試食は、1口1,500円（1ドリンク付き）の寄付に協力した方を対象に提供されます。

鮎は1日限定400匹で、試食受付は各日12：00〜16：00の事前予約制です。

鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツも会場に揃い、家族連れや友人グループ、企業・団体での参加にも対応しています。

炭火焼き若鮎の試食





白衣・白帽子姿のスタッフが、渡月橋を背景に据えた大型炭火炉で串刺しの鮎を一本一本焼き上げる光景は、嵐山の初夏を象徴する風物詩として定着しています。

提供される若鮎は1日400匹限定で、試食は事前予約制で案内されます。

鮎のつかみ取り・桂川水族館・三ツ矢サイダーLAB





ターコイズブルーの水槽に手を入れ、すばしっこい鮎を直接つかまえる体験コーナーは、子どもたちに人気のコンテンツです。

「桂川水族館」では、当日の朝に桂川で採取した生き物がその場で展示され、川の自然環境を直接観察できます。

「三ツ矢サイダーLAB」では、水の違いを体験しながら学べるプログラムが用意されています。

メダカや昆虫の展示、子ども向け体験ブースも会場に設けられ、環境について考えるきっかけが多角的に提供されます。

屋台フード





会場にはたこ焼き・フランクフルト串・焼きそばといった夏祭りの定番屋台フードも出店されます。

祭り扇子と紅白縄が飾られた会場の雰囲気とともに、鮎の試食以外でも食を楽しめる構成になっています。

「嵐山若鮎祭2026」は、桂川の鮎解禁と連動した39年来の地域行事として、環境保全と体験学習を組み合わせた内容が特徴です。

炭火焼き若鮎の試食（1日400匹限定・事前予約制）、鮎のつかみ取り、桂川水族館と、嵐山の自然を多面的に体感できるプログラムが2日間にわたって提供されます。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 炭火焼き若鮎の試食はどこで予約できますか？

A. 若鮎試食の予約は、イベント専用の予約サイトで受け付けています。

サイトのURLはイベント特設サイトに掲載されています。

Q. 団体での参加は可能ですか？

A. 企業・団体での参加にも対応しており、団体予約も受け付けています。

詳細は主催者である 嵐山保勝会から案内されます。

Q. 会場への入場に費用はかかりますか？

A. 入場は無料です。

炭火焼き若鮎の試食には1口1,500円（1ドリンク付き）の参加協力金が必要で、鮎のつかみ取り・桂川水族館などの体験コンテンツについては、イベント特設サイトで最新情報が確認できます。

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