セントレアも対象、6月土日限定！ 愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」

記事ポイント 愛知道路コンセッションが2026年6月の土日限定で知多半島の有料道路5路線をETCで1日1,000円の定額で利用できる企画を実施利用予定日の2営業日前までの事前申込が条件で、セントレア・えびせんべいの里・海鮮スポットへのアクセスに活用できる知多半島道路の阿久比パーキングエリア（上り）に2026年3月28日オープンの新店舗が2軒登場 愛知道路コンセッションが2026年6月の土日限定で知多半島の有料道路5路線をETCで1日1,000円の定額で利用できる企画を実施利用予定日の2営業日前までの事前申込が条件で、セントレア・えびせんべいの里・海鮮スポットへのアクセスに活用できる知多半島道路の阿久比パーキングエリア（上り）に2026年3月28日オープンの新店舗が2軒登場

知多半島を週末のドライブで満喫できる定額企画が実施されます。

愛知道路コンセッションが2026年6月の土曜・日曜日限定で、知多半島の有料道路と猿投グリーンロードを合わせた5路線を対象に、ETCを利用した1日1,000円の乗り放題企画を展開します。

利用予定日の2営業日前までの事前申込が必要で、申込・詳細案内は公式サイトに掲載されています。

愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」





実施期間：2026年6月の土曜・日曜日対象道路：知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロード（計5路線）料金：1日1,000円（ETC利用）申込条件：利用予定日の2営業日前までの事前申込問い合わせ：愛知道路コンセッション株式会社 管理部料金施策グループ／TEL：0569-21-2721

対象となるのは知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路・猿投グリーンロードの5路線です。

ETCを利用した通行が条件で、1日1,000円の定額で何度でも乗り降りできます。

告知バナーには名古屋方面やセントレア東ICからの通常料金との比較が具体的な金額で示されており、複数区間を走るほど差額が広がる仕組みになっています。

知多半島には海産物の直売・浜焼き体験・食品製造体験・国際空港の見学など多彩なスポットが点在しています。

複数箇所を組み合わせたコースを組むほど1,000円の定額利用のメリットが大きくなります。

阿久比パーキングエリア（上り）の新店舗





2026年3月28日、知多半島道路の阿久比パーキングエリア（上り）に本格肉まん専門店と地元産食材を使ったそば・甘味処が同時にオープンしました。

コンビニエンスストアも入居しており、ドライブ途中の休憩と食事を一か所で済ませられます。

玲玲香包（リンリンシャンバオ）業態：本格肉まん専門店場所：阿久比パーキングエリア（上り）内主なメニュー：特製肉まん、角煮まん、エビチリまん

秘伝の配合で仕上げた「特製肉まん」をはじめ、角煮がたっぷり詰まった「角煮まん」、「エビチリまん」など複数の種類がそろいます。

手のひらサイズで食べ歩きに適しており、乗り放題企画を利用したドライブの途中休憩にも向いています。

知多美人そば業態：そば・甘味処使用食材：阿久比町周辺産のそばの実、阿久比町産玄米場所：阿久比パーキングエリア（上り）内

「知多美人そば」は、阿久比町周辺で収穫されたそばの実と同町産の玄米を使ったこの店舗限定のメニューです。

入口には地元の知多木綿で仕立てた手作りの暖簾が掲げられており、地域の素材と文化を感じられる空間になっています。

知多半島の主要観光スポット

知多半島には海産物の浜焼きバーベキューや鮮魚の直売、食品製造体験、国際空港の見学など、テーマの異なるスポットが複数集まっています。

各スポットへアクセスする最寄りICをつないで回ることで、1日の乗り放題企画を有効に使えます。

中部国際空港（セントレア）最寄りIC：セントレア東IC

中部国際空港（セントレア）では、航空機の発着を間近で見学できるエリアが設けられています。

ターミナル内のレストラン街には名古屋グルメが集まり、空港オリジナルのお土産も購入できます。

えびせんべいの里最寄りIC：美浜IC





ヘアネットを着けた子供2人がスタッフと一緒に工場内でパン生地の成形体験をしている様子。コンベア上に伸ばされた生地が確認できる





複数の味のえびせんべいを試食・購入できる体験型施設です。

体験コーナーでは、ヘアネットを着用して工場内に入り、コンベア上に伸ばされた生地を実際に手がけながら巨大えびせんべいを作る体験プログラムが用意されています。

子ども連れのファミリーでも参加できる内容です。

魚太郎最寄りIC：南知多IC





海に面した立地で、手ぶらで浜焼きバーベキューが楽しめる施設です。

黄色の大きな「鮮魚市場」の看板が目印の店内では、鮮魚・貝類・干物・加工品が並ぶ販売台からその場で食材を選び、焼いて食べるスタイルと購入して持ち帰るスタイルの両方に対応しています。

豊浜 魚ひろば最寄りIC：豊丘IC

鮮魚・干物・貝類が多種そろい、選んでその場で焼いて食べることができます。

地元漁港から届く新鮮な海産物を直接手に取って選べる直売スペースも設けられています。

週末の日帰りドライブとして、セントレアでの空港見学、えびせんべいの里での製造体験、魚太郎や豊浜魚ひろばでの浜焼きと海鮮直売を1日でつなぐコースが5路線1,000円の定額で組めます。

2営業日前までの事前申込という条件があるため、土日のドライブプランを前週中に確定しておくと活用しやすい企画です。

愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」の紹介でした。

よくある質問

Q. 乗り放題企画の申込方法は何ですか？

A. 公式サイト「arc-ryoukin-etc.jp」で申込の受付が案内されています。

利用予定日の2営業日前までに手続きを完了する必要があります。

Q. 猿投グリーンロードはどのエリアにある路線ですか？

A. 猿投グリーンロードは知多半島とは別エリアの路線ですが、今回の企画では知多半島の4路線とあわせて対象路線に含まれています。

詳細な路線・ICの情報は公式サイトに掲載されています。

Q. 阿久比パーキングエリアの新店舗の営業時間はいつですか？

A. 玲玲香包（リンリンシャンバオ）と知多美人そばの営業時間・定休日に関する最新情報は、愛知多の種の公式サイト「aichita.com」に掲載されています。

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