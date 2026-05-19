生誕50周年発祥、40年超の公式グッズ専門店！ LOVE ME TENDER「メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」

記事ポイント 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックがプレゼントされますエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに2026年5月15日〜6月18日の期間限定で復活出店していますシネクイント6Fロビーでは場面写真特大展示・フォトスポット・歴代アルバム20選ジャケット展示が無料で公開されています 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックがプレゼントされますエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに2026年5月15日〜6月18日の期間限定で復活出店していますシネクイント6Fロビーでは場面写真特大展示・フォトスポット・歴代アルバム20選ジャケット展示が無料で公開されています

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が2026年5月15日にIMAX先行公開、5月22日に全国ロードショーを迎えています。

公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」を運営するJAMSHOPPINGが、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定ギター・ピックをプレゼントするキャンペーンを実施しています。

渋谷シネクイントでは同期間に特別展示も開催されており、映画公開に合わせたエルヴィス一色のラインナップが揃っています。

LOVE ME TENDER「メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」





キャンペーン期間：2026年5月15日(金)より（なくなり次第終了）対象：エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員プレゼント内容：限定メンフィス・ギター・ピック（色の選択不可）対象ストア：オンラインストア「PGS」

「LOVE ME TENDER」は、1985年1月8日のエルヴィス・プレスリー生誕50周年を記念して誕生した、日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。

1993年には原宿へ移転し、”ラブテン”の愛称でファンや著名アーティストに親しまれてきた歴史を持ちます。

現在はオンラインショップとして、世界中から厳選されたエルヴィス・プレスリー公式グッズを展開しています。

2022年公開の映画『エルヴィス』を機に若い世代を中心としたエルヴィス再評価の動きが世界的に広がり、ヴィンテージロックTシャツや50’sカルチャー人気の高まりとともにエルヴィス・プレスリー公式グッズへの注目が再び集まっています。

今回のキャンペーンは、その流れと映画『EPiC』の公開タイミングに合わせて企画されたものです。

限定メンフィス・ギター・ピックの詳細

プレゼントされるギター・ピックは、エルヴィス・プレスリーゆかりの地”メンフィス”をモチーフにデザインされた限定品です。

オンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した全員にもれなく配布されます。

数量がなくなり次第終了となるため、在庫がある早い時期の購入が確実です。

ピックの色は選択できません。

「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」特別展示





渋谷シネクイント CINE QUINTO 6Fロビーでは、映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」が5月15日から6月18日まで開催されています。

映画「EPiC」の場面写真の特大展示、ヴィンテージ・ベガスをモチーフとしたワールドツアー会場イメージのフォトスポット、エルヴィス・プレスリー歴代リリースアルバム20選のジャケット写真展示の3つのコンテンツが揃っています。

入場は無料で、映画の上映時間中であれば映画チケットなしで6Fロビーの展示スペースへ入場できます。

営業時間は10:00から21:00（映画館の営業時間に準じます）。

7Fには映画公式グッズおよびエルヴィス関連グッズの特別販売ストアが設けられており、展示スペースとフロアが分かれています。

かつて原宿に存在し”エルヴィス・ファンの聖地”として知られたエルヴィス・プレスリー＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」も、この映画公開を記念してシネクイント映画館内に期間限定で復活しています。

日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」が協力しており、公式グッズの購入も現地で対応しています。

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の全国ロードショーに合わせて展開されるこのキャンペーンは、生誕50周年記念から40年超の歴史を持つ「LOVE ME TENDER」が世界中から厳選した公式グッズとともにエルヴィス熱を体感できる機会となっています。

限定メンフィス・ギター・ピックはなくなり次第終了で、シネクイントの特別展示は6月18日(木)まで開催されています。

LOVE ME TENDER「メンフィス・ギター・ピック プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 限定メンフィス・ギター・ピックはどこで入手できますか？

A. オンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した全員にもれなくプレゼントされます。

キャンペーンは2026年5月15日(金)より開始されており、在庫がなくなり次第終了となります。

ピックの色は選択できません。

Q. シネクイントの特別展示は映画チケットがなくても見られますか？

A. 映画の上映時間中に限り、映画チケットなしで6Fロビーの展示スペースへ無料で入場できます。

開催期間は2026年5月15日(金)から6月18日(木)、営業時間は10:00から21:00（映画館の営業時間に準じます）です。

グッズの購入・販売ストアは7Fに設けられています。

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