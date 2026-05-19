コンビニ先行、46gで全国展開！ モントワール「伊右衛門 抹茶塩」

記事ポイント 「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用した、ひとくちサイズの揚げせんべいが新登場抹茶のほろ苦さと塩味のバランスを追求した、サクッと軽い食感が特徴2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアで先行発売 「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用した、ひとくちサイズの揚げせんべいが新登場抹茶のほろ苦さと塩味のバランスを追求した、サクッと軽い食感が特徴2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアで先行発売

「京都 福寿園 伊右衛門」のこだわり抹茶を使った揚げせんべいが、コンビニエンスストアに登場します。

モントワールが手がける「伊右衛門 抹茶塩」は、抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバランスを何度もの試作を経て仕上げた新商品です。

2026年5月18日（月）より、全国のコンビニエンスストアで先行発売されています。

モントワール「伊右衛門 抹茶塩」





商品名：伊右衛門 抹茶塩容量：46g希望小売価格：オープン価格販売エリア：全国のコンビニエンスストア（先行）／スーパーマーケット等は5月25日〜発売日：2026年5月18日（月）

「伊右衛門 抹茶塩」は、「京都 福寿園 伊右衛門」のこだわり抹茶を用いたひとくちサイズの揚げせんべいです。

深みのある抹茶の風味と、塩味の利いた後味が一枚ごとに完結する、サクッと軽い食感に仕上がっています。

コンビニエンスストアでの購入しやすいパッケージで、日常のおやつに取り入れやすい設計です。

パッケージは鮮やかな緑を基調とし、「京都 福寿園 伊右衛門」のロゴと揚げせんべいの実物写真が配置されています。

「ざくっさく」のキャッチコピーが、軽快な食感を端的に表しています。

5月25日以降はスーパーマーケット等にも販路が拡大する予定です。

「伊右衛門」ブランドのコンセプトとラインナップ





モントワールが展開する「伊右衛門」菓子ブランドは、「日々、伊右衛門が隣（とな）る。」をコンセプトに掲げています。

「隣る」は「寄り添う」を意味する言葉で、「伊右衛門」こだわりの茶葉を日々の生活に取り入れられる菓子として展開するブランド設計になっています。

現行ラインナップには、抹茶かりんとう・お濃茶撫ぽっぷこーん・お濃茶ケーキ・厚切り抹茶バウムクーヘン・お濃茶クリームサンド・お濃茶チョコの6種が揃っており、今回の「伊右衛門 抹茶塩」が加わることで、揚げせんべいというカテゴリが新たにラインナップに加わります。

煎茶・抹茶・お濃茶と茶の濃度や種類を使い分けた多彩な菓子展開が特徴です。

「伊右衛門 抹茶塩」は、抹茶のほろ苦さと塩味のバランスを繰り返しの試作で追求した一品で、46gの食べきりサイズで全国コンビニに展開しています。

仕事の合間や小腹が空いたときに手軽に手が届く価格帯と容量で、日常使いに向いた設計になっています。

モントワール「伊右衛門 抹茶塩」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「伊右衛門 抹茶塩」はどの店舗で購入できますか？

A. 2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアで先行発売されており、5月25日以降はスーパーマーケット等にも販売エリアが拡大されます。

Q. 使用している抹茶はどこのものですか？

A. 「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶が使用されています。

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