「世界のどの地域に住むか」によって人間の老化速度が左右されるとの研究結果
人間の老化には遺伝子や生活習慣、ストレスなど多岐にわたる要因が影響を及ぼしています。スタンフォード大学医学部が主導した新たな研究では、その人の民族性と「世界のどの地域に住むか」が老化速度を左右することがわかりました。
A comparison of deep multiomics profiles across ethnicity, geography, and age: Cell
Stanford Medicine-led research links human molecular, microbial diversity with geography, ethnicity
https://med.stanford.edu/news/all-news/2026/05/microbial-ethnic-geographical-diversity.html
Where You Live May Affect How Rapidly You Age, Sweeping Study Finds : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/where-you-live-may-affect-how-rapidly-you-age-sweeping-study-finds
人間は非常に複雑な生活を送っており、祖先から受け継いだ遺伝子や地理的要因、生活様式などのさまざまな要因が生物学的特性を形成しています。また、人間が地球上を移動する能力もここ数世紀で飛躍的に高まっており、祖先が生まれ育って適応した地域とはまったく異なる環境に住む人も珍しくありません。
そこでハーバード大学の遺伝学者であるマイケル・スナイダー教授らの研究チームは、人々の民族性と実際に居住している地域の違いを利用することで、生物学的特性に対する遺伝的圧力と環境的圧力の違いを解明しようと試みました。
スナイダー氏は「今回初めて、私たちは世界中の人々の詳細なプロファイリングを行いました。これにより、代謝産物や微生物といった特性のうち、どの特性が民族性と相関があり、どの特性が地理的要因と相関があるかを把握することができます」と述べています。
研究チームはヨーロッパ・東アジア・南アジア出身の祖先を持ち、世界中のさまざまな地域に住む322人の被験者を募集しました。研究ではDNAだけでなくタンパク質・脂肪・腸内細菌・免疫マーカー・代謝産物など、幅広い健康バイオマーカーが分析対象に含まれ、これらを組み合わせて被験者の生物学的特性を包括的に把握したとのこと。
研究の結果、共通の民族性を持つ被験者は世界中のどこに住んでいようとも、遺伝子・腸内細菌・代謝といった基本的な特性を共有していることが明らかになりました。
たとえば南アジア系の人々は、病原体の抗原にさらされる量が多いほど免疫監視機能が強化されることがわかりました。一方で東アジア系の人々は脂肪代謝において独特のパターンを示し、ヨーロッパ系の人々は他の人種に比べてより多様なマイクロバイオームを持っていました。
論文の共著者であるマンチェスター大学のリチャード・アンウィン教授は、「人々が数千マイル(数千km)も離れた場所へ移り住んでも、民族性が免疫機能・代謝・マイクロバイオームに一貫して影響を及ぼしているという事実に、私たちは強い衝撃を受けました」と述べています。
その上で、故郷から遠く離れた場所で暮らすことも、その人の生物学的特性に影響を及ぼしていることがわかりました。最も注目するべき発見のひとつは、その人の暦年齢ではなく体の細胞や組織がどれほど老化しているかを示す生物学的老化に関するものでした。
たとえば東アジア系の人々は、東アジア以外の地域に住むと生物学的老化が速くなることが示されました。ヨーロッパ系ではこれとは逆の現象がみられ、ヨーロッパに住んでいるヨーロッパ人と比較して、北米に住んでいるヨーロッパ人の方が生物学的老化が遅いことが示されました。
居住地がその人の生物学的老化を左右する理由について、研究チームは食生活や大気汚染への暴露、医療へのアクセス、ストレス、ライフスタイル、移住後の腸内細菌叢(そう)といった複数の要因が、複合的に作用した結果であると考えています。
さらに今回の研究では、特定の腸内細菌がスフィンゴ脂質と呼ばれる脂肪の変化とも関連しており、これが染色体末端部にあり老化に影響するテロメアの維持にかかわる遺伝子と結びついていることも判明。研究チームは論文で、「スフィンゴ脂質レベルの上昇は心血管疾患リスクの増加、インスリン抵抗性、動脈硬化、神経変性と関連しています」と記しています。
今回の研究結果は、医学的および栄養学的なアドバイスは万人向けの画一的なモデルに頼るべきではなく、その人の民族性や居住地といった要因を考慮に入れるべきであることを示唆するものです。アンウィン氏は、「この研究が明確に示しているのは、私たちの生体機能は遺伝的な祖先と居住地の両方の組み合わせによって形作られているということです」と述べました。