元NHK女子アナ・中川安奈、ノースリーブほろ酔い姿に反響
フリーアナウンサーの中川安奈が17日にInstagramを更新。ノースリーブのほろ酔い姿を披露するとファンから称賛が集まった。
【写真】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（8枚）
中川が「ほろ酔い気分での収録」と投稿したのは番組収録時のオフショット。写真にはノースリーブ＆タイトスカートでワイングラス片手にカメラを見つめる姿や共演者の本並健治・丸山桂里奈夫妻と笑顔で並ぶ様子が収められている。投稿の中で彼女は「大好きなおふたりと飲んで笑って食べて...愉快で最高なひとときでした！」と収録を振り返っている。
ほろ酔いで笑顔を見せる彼女の投稿にファンからは「美しくてめちゃくちゃ可愛いです」「めっちゃ綺麗」「安奈ちゃん色っぽいです！」などの声が相次いでいる。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【写真】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（8枚）
中川が「ほろ酔い気分での収録」と投稿したのは番組収録時のオフショット。写真にはノースリーブ＆タイトスカートでワイングラス片手にカメラを見つめる姿や共演者の本並健治・丸山桂里奈夫妻と笑顔で並ぶ様子が収められている。投稿の中で彼女は「大好きなおふたりと飲んで笑って食べて...愉快で最高なひとときでした！」と収録を振り返っている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）