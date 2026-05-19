参加無料、6セッションと展示会が同日開催！ HOTERES HOTERES EXPO東京 2026

記事ポイント ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に品川プリンスホテルで無料開催されます高付加価値経営と自律型オペレーションをテーマに、総支配人・外資オペレーター・F&B経営者らが登壇する6セッションが設けられていますセミナーシンポジウムと展示会が同日開催される形式で、ホテル関係者のビジネスマッチングの場としても機能します ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に品川プリンスホテルで無料開催されます高付加価値経営と自律型オペレーションをテーマに、総支配人・外資オペレーター・F&B経営者らが登壇する6セッションが設けられていますセミナーシンポジウムと展示会が同日開催される形式で、ホテル関係者のビジネスマッチングの場としても機能します

ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が、2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます。

参加費は無料で、セミナーセッションと展示会が同日に行われます。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」





イベント名：HOTERES EXPO東京 2026開催日時：2026年6月15日（月）10:00〜18:00（9:45入場開始、途中入退場可）会場：品川プリンスホテル プリンスホール（東京都港区高輪4丁目10-30）主催：HOTERES（株式会社オータパブリケイションズ）参加費：無料形式：セミナーシンポジウム＋展示会形式（各セッションは個別登録制）対象：ホテル事業者、経営会社、運営会社、投資会社、ホテルPMCM・AM、設計施工会社、地方自治体、金融関連、シンクタンク、コンサルティング、教育関連ほか

「『選ばれる理由』を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」をテーマに掲げ、ホテル事業者の経営・運営・現場課題に直結する商材・サービス・ソリューションが一堂に集結します。

2026年はインバウンド需要が量的回復を超え、ホテル経営において「選ばれる理由」の構築が本格的に問われる段階に入っており、その課題に向き合う6つのセミナーセッションが設けられています。

展示会フロアではホテル向け製品・ソリューションのブースが設置され、セミナーと展示を組み合わせた形式により出展企業と来場者のビジネスマッチングの場が提供されます。

6つのセミナーセッション





品川プリンスホテル プリンスホールを会場に、過去の開催では複数のブースが並ぶ展示会フロアに多数のビジネスパーソンが集まり、スタッフと来場者が活発に対話する場が形成されます。

2026年の開催では、10:00から17:40にかけて60分セッションが6本順次開催されます。

各セッションは個別登録制で、希望するセッションへの参加登録が別途必要です。

セッション1：TOP RUNNER 東京ホテル市場を支える総支配人の現場力

時間：10:00〜11:00（60分）パネリスト：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 品川プリンスホテル 総支配人 春山 新悟氏 / 株式会社パレスホテル 専務取締役 パレスホテル東京 総支配人 渡部 勝氏 / 日本ホテル株式会社 東京ステーションホテル 常務取締役 総支配人 藤崎 斉氏モデレーター：月刊HOTERES編集長 義田 真平

インバウンド需要の回復と高価格帯ホテルの開業が続く東京市場を舞台に、主要3ホテルの総支配人が登壇します。

競争環境の捉え方、人材不足への対応、サービス品質の維持向上など、ホテルとしての価値をどう高めるかという運営判断の現場が語られます。

セッション2：ホテルの世界観を広げる 外販・EC事業ブランディング最前線2026

時間：11:20〜12:20（60分）パネリスト：近日公開予定モデレーター：当社経営調査室室長 長谷川 耕平

コロナ禍を機に各社が強化した外販・EC事業を取り上げるセッションです。

ブランド価値を高めながら収益化を実現する具体的な取り組みや、ファンを生み出す商品設計・販売戦略が紹介されます。

登壇パネリストは近日公開予定となっています。

セッション3：F&Bが変えるホテルの競争力 料飲戦略2026

時間：12:40〜13:40（60分）モデレーター：月刊HOTERES編集長 義田 真平

レストランの魅力向上・宴会婚礼との連動・地域食材の活用・外来需要の取り込みなど、料飲部門の戦略的価値に焦点を当てたセッションです。

料飲に注力する3社のトップが、投資判断の考え方と人材・運営・収益性を両立させる実践を語ります。

セッション4：ブランドは”増やす”のか、”再編する”のか。― アコーとIHGに見る日本市場の戦略分岐 ―

時間：14:00〜15:00（60分）パネリスト：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 開発ディレクター、日本＆マイクロネシア 辻本 祐里氏 / アコージャパン 開発部長 永澤 伸介氏モデレーター：当社執行役員 エグゼクティブプロデューサー 武田 雅樹

アコーによる大規模なリブランドとIHGによるポートフォリオ構築という、日本市場で異なるアプローチをとる外資オペレーター2社の戦略が比較されます。

「ブランドとは何か」「ホテルはどう配置されるべきか」という思想の違いを軸に、日本市場における外資オペレーターの現在地と構造変化が読み解かれます。

セッション5：キーワードで紐解く宿泊主体型ホテルの未来 高効率時代の勝ち筋を探る

時間：15:20〜16:20（60分）パネリスト：ポラリス・ホールディングス株式会社 取締役COO 下嶋 一義氏 / Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd. Founder and CEO 松田 励氏モデレーター：株式会社JTB総合研究所 主席研究員 栗林 照暢氏 / 当社執行役員 HOTERESデーターセンター長 林田 研二

「suitebook」を導入しテクノロジーと現場運営の効率化を進めるポラリス・ホールディングスと、タイ発で可愛い羊のロゴが印象的な宿泊ブランドKokotelの創業者 松田 励氏が登壇します。

インバウンド回復と国内需要変化を背景に高まる宿泊主体型ホテルの存在感を踏まえ、テクノロジー活用による超効率化運営の実態とアジア市場の視点が示されます。

セッション6：HOTERESトレンド2026

時間：16:40〜17:40（60分）パネリスト・モデレーター：HOTERES編集部員

HOTERES編集部が独自に収集・分析した情報をもとに、2026年のホテル業界の注目キーワードが一挙公開されます。

大阪IRの開業や温泉文化の無形文化遺産登録が見込まれる2030年・インバウンド6000万人時代を見据え、業界の今後の方向性が展望されます。

足元では2025年に迫る勢いで推移するホテルマーケットを背景に、選ばれ続けるホテルが取り組む施策が具体的なキーワードとともに示される内容です。

参加費無料・途中入退場可という条件のもと、総支配人・外資オペレータートップ・F&B経営者・宿泊主体型ホテルのリーダーが一堂に集まる機会は、2026年6月15日（月）の1日限りです。

セミナーシンポジウムと展示会を組み合わせた構成により、ホテル業界が直面する課題と戦略の全体像が6セッション・合計360分にわたって網羅されます。

HOTERES「HOTERES EXPO東京 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「HOTERES EXPO東京 2026」への参加申し込みはどこで行えますか？

A. 参加申し込みは主催者が運営する専用フォームで受け付けています。

各セッションは個別登録制のため、参加を希望するセッションごとに個別の申し込みが必要です。

詳細は公式サイトに掲載されています。

Q. 営業目的での参加は可能ですか？

A. 営業目的での参加は受け付けていません。

対象はホテル事業者・経営会社・運営会社・投資会社・設計施工会社・地方自治体・金融関連会社・シンクタンク・コンサルティング・教育関連などです。

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