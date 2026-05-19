☆西武―ロッテ（１８：００・前橋）西武＝武内、ロッテ＝ジャクソン

首位の西武は最下位ながら４連勝中のロッテと前橋での試合。このカードはここまで西武の５勝４敗と、ほぼ互角だ。

前橋では昨年５月２７日に楽天と対戦している。スコア１―３で敗れたものの、来日１年目のネビンがソロ本塁打を含む２安打と気を吐いた。

今年のネビンは左脇腹の違和感により出遅れ。始動は５月１日のロッテ戦となったが、いきなり１号ソロを含む３安打。ここまで１４試合に全て４番打者で出場し、打率４割１分２厘、７本塁打に１５打点の数字をマークしている。

パ・リーグ５月の月間成績で見ると、打率と本塁打は１位、打点はレイエス（日本ハム）と栗原（ソフトバンク）に１打点差の３位。首位チームを支える好調な４番のバットに注目だ。

（その他のカード）

☆ヤクルト―巨人（１８：００・いわき）ヤクルト＝高橋、巨人＝戸郷

☆阪神―中日（１８：００・倉敷）阪神＝西勇、中日＝金丸

☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、ＤｅＮＡ＝竹田

☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝伊藤、楽天＝荘司

☆オリックス―ソフトバンク（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、ソフトバンク＝大津

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順