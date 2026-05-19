タレントの新山千春さんが５月１７日、自身のインスタグラムを更新。

愛車「トヨタ・ランドクルーザー70」でのキャンプを楽しんだ様子を報告しました。



【写真を見る】【 新山千春 】 愛車「ランクル70」でキャンプ 「鮎を焼きました 皮パリッパリで身がふっくらしててたまらなかったなぁ」「ジビエ料理も美味しかったなぁ」



新山千春さんは「休みの日は愛車のランクル70でキャンプ！！ これがわが家の楽しみになりました。」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、美しい川や森の大自然を満喫する、新山千春さんの姿が見て取れます。







続けて「っていってもまだまだ始めたばかりの初心者なので あれがない、今度はあれを買いたそう！が 毎回見つかってます 笑」と、記しました。



そして「大自然の中で鳥の声を聞いて、深呼吸して メイクだって髪型だって、返信だって なんもかんも頑張らなくていい時間！！」と、綴りました。







新山千春さんは「愛車に乗って向かった先で ひたすら休む！！ on offのメリハリある生活を 楽しんでます！」と、投稿。



続けて「この日は鮎を焼きました 皮パリッパリで身がふっくらしててたまらなかったなぁ。。」と、鮎を堪能する写真をアップしました。





そして「滝をみに散歩したり、釣りしたり こうゆう大自然との時間が

とっても好きです。」と、綴りました。







新山千春さんは「写真最後のワインは 高校時代の友達が北海道に移住して 1人でワイン作りを頑張ってる！ 全て手作業のナチュラルワイン」「繊細で綺麗な味がしました こんな美しいワイン 作り手さんの心を昔から知ってるから いただく大切さに涙がでた夜」と、投稿。

続けて「どんな気候だろうが休みのない日々の中で この味を好いてくれる人がいるのと目標があるから 頑張れるっていう思いに感動したのでした」と、記しました。







そして「ジビエ料理も美味しかったなぁ」と、美味しそうな肉料理の写真を添えて、振り返っています。





今年3月、新山さんは自身の愛車・ランクル70について「レトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい」と表現し、「わたしの相棒です」と愛着を示し、今後もキャンプや車中泊で活用しながら、楽しみながらカスタマイズを続けていく予定だと明かしていました。









【担当：芸能情報ステーション】