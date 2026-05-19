トランプ大統領が19日予定のイラン攻撃延期　湾岸諸国「合意に近づいている」　交渉進展に期待感示すも先行き不透明

アメリカのトランプ大統領は湾岸諸国からの要請を受け、19日に予定していたイランへの軍事攻撃を延期したと明らかにしました。

トランプ大統領：

あすにでも攻撃できたが延期した。願わくば永遠に、もしくは当面延期したい。

トランプ大統領は、湾岸諸国から「合意に非常に近づいているため、2、3日だけでも延期できないか」と要請があったと明かしました。

その上で、「イランに核兵器が渡らない形で合意が実現できれば満足する」と述べ、交渉の進展に期待感を示しました。

さらに「これまでにも合意が目前に迫ったが、結局まとまらなかった。しかし、今回は状況が違う。我々はあす大規模な攻撃を行う準備ができている」と述べました。

これに対し、イランのタスニム通信は、「トランプ氏は軍事行動を起こしても成果を得られず、イランが厳しい報復を行う準備ができていることを理解している」と反発しています。

アメリカとイランは、和平協議の再開に向けて調整を続けていますが、制裁解除などをめぐり依然として隔たりは大きく、先行きは不透明です。