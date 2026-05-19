栃木県で女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、少年4人は事件当日の犯行前に夫婦と一旦集合して顔を合わせていたとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。

【写真を見る】【栃木・強盗殺人】逮捕の“実行役”少年4人と“指示役”20代夫婦 犯行前に集合して顔を合わせたか 一部の少年が着用していた服を現場で発見

記者

「竹前容疑者がさくら署から出てきます」

けさ、警察署から裁判所に移送されたのは横浜市の無職・竹前海斗容疑者（28）です。また、妻の美結容疑者（25）も身柄を検察庁に送られました。

この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、実行役とみられる16歳の高校生の少年4人も逮捕されています。

少年の一部は「夫婦に頼まれてやった」と供述しているということですが、少年4人は事件当日、犯行現場に向かう前に夫婦と一旦集合して、顔を合わせていたとみられることが捜査関係者への取材で新たにわかりました。

少年の一部は「その場で初めて夫婦とあった」と話しているということで、逮捕された6人全員がそろって顔を合わせたのは事件当日だったとみられています。

また、少年の一部が着用していた服が犯行現場で見つかっていたことも捜査関係者への取材でわかりました。警察は少年が逃走時に気づかれにくいように脱ぎ捨てた可能性もあるとみて調べています。