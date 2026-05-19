お散歩中に水を飲むと、必ず飼い主さんに「おすそわけ」してくれるワンコの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で77万1000回再生を突破し、「ありがとうって言ってる！？」「愛されてるなぁ」といったコメントが寄せられています。

【動画：散歩中の犬に水を飲ませると、毎回決まって飼い主に…相思相愛すぎる『まさかの行動』】

顔を舐めて、水を「おすそわけ」

Instagramアカウント「kumabe_aki」に投稿されたのは、飼い主さんが散歩の途中に水を飲ませてあげると、必ず「おすそわけ」をしてくれる保護犬出身の「はな丸」くんの様子。

ぴちゃぴちゃと、美味しそうに水分補給をしているはな丸くん。するとはな丸くんは、しゃがんで水をあげていた飼い主さんのお顔をペロペロと舐め始めたんだとか。

まっすぐすぎる愛情表現

はな丸くんはとっても愛おしそうに飼い主さんのお顔を舐めていて、まるで水の「おすそわけ」をしているよう。穏やかな表情からも、はな丸くんの飼い主さんへの愛が滲み出ていて、思わずキュンとしてしまいます。

水を飲んだら絶対に「おすそわけ」を欠かさないというはな丸くんですが、飼い主さん曰く、それは「強引に」なんだとか。しかし、まっすぐに愛情を表現してくれるはな丸くんの姿は、尊いの一言に尽きます…！

まだまだ成長中！

小さい頃は、物音や知らない道を怖がってしまい、散歩中に動かなくなることもあったというはな丸くん。トレーニングの甲斐もあり、現在ではルンルンでお散歩を楽しめるようになっているのだそう。

飼い主さんの自宅のピラティススタジオの、「看板犬」としての顔も持つはな丸くん。レッスン中は別のお部屋で良い子に待っているのだそう。相思相愛な飼い主さんとともに、日々成長するはな丸くんのこれからがとっても楽しみです。

投稿には「ありがとうっていってる！？」「愛されてるなぁ」「もしくは主さんの顔をタオルと思って拭いてる？ｗ」「びちゃびちゃになるけど…嬉しいお返し」「たまらなく可愛い」といったコメントが寄せられています。

はな丸くんの元気いっぱいの日常は、Instagramアカウント「kumabe_aki」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kumabe_aki」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。