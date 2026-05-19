X（旧Twitter）で話題になっているのは、ルールをしっかり守るわんこの姿。驚きの行動は記事執筆時点で245万5000回を超えて表示されており、「めちゃくちゃ誠実」「なんて健気なの」「いい子すぎて愛おしい...」などのコメントの他、8万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『絶対に電源コードに触っちゃダメ』と教え込まれた犬→なぜか助けを求めていたので、見に行くと…まさかの光景】

コード結界に大困惑！？

Xアカウント「@kn_sea1015」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『マーレ』ちゃんと暮らしています。ある日、部屋のどこかから「ピーピー！」と助けを求めるようなマーレちゃんの声が聞こえてきたそうです。投稿主さんが「どうしたの！？」と慌てて駆けつけてみると、そこにはぽつんと転がるマーレちゃんのボールが。

しかし、よく見てみると、ボールの周りには電源コードがぐるっと円を描くように置かれていたのだとか。まるで「結界」のようになったコードの中心に、ボールだけが閉じ込められている状態だったそうです。マーレちゃんは少し離れた場所から困り顔で見つめるばかり。どうしても取りたいのに、近づけず助けを呼んでいたようです。

お利口すぎる姿にホッコリ♡

実はマーレちゃん、普段から「電源コードには触っちゃダメ」としっかり教えられていたそう。そのため、ボールの周りをコードが囲んでいたことで、「入っちゃいけない場所」と認識してしまったのかもしれません。別の日にも、コードの近くへボールが転がってしまい、やっぱり取れずに困っていたことがあったそうです。

そんなお利口すぎるマーレちゃんですが、ときにはマイペースな一面も。お散歩の途中、突然道にゴロンと寝転がり、そのまま動かなくなってしまうこともあるのだとか。賢さと自由さのギャップがたまらなく愛おしい、マーレちゃんなのでした♡

この投稿には、「結界に入ってしまったんですねw」「これはしっかり褒めてあげたい」「お利口すぎて抱きしめたい」など、多くのコメントが寄せられています。

Xアカウント「@kn_sea1015」には、他にもマーレちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@kn_sea1015」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。