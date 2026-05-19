34年ぶりの都市対抗野球を目指します。



周南市と光市を拠点に活動する日本製鉄山口 硬式野球部がきのう（18日）都市対抗野球大会の県予選を前に団結式を行いました。



（日本製鉄山口硬式野球部 阿知羅 宗治監督)

「熱い試合を展開したいと思いますので熱いご声援をお願いします」



団結式では今週末から始まる都市対抗野球大会の県予選に向けて日本製鉄山口硬式野球部へ応援部がエールを届けました。





日本製鉄山口は今年で創部66年目。社会人野球の甲子園と呼ばれる都市対抗野球大会の本選にこれまで6回出場しています。しかし1992年の出場以降チームが企業チームから同好会になったことなどから成績がふるわず本選出場が遠のいています。企業チームに復活して6年目今年こそ34年ぶりの本選出場を目指します。(國分 大成)「自分達がやってきたことだけじゃなくて応援してくれる皆様の力があって最後の一点とか終盤の勝ちにつながってくると思う毎年言ってると思うが今年こそ都市対抗東京ドームに出場できるように頑張りたい」都市対抗野球の県予選は今月23日と24日の2日間周南市で開催されます。