◇ナ・リーグ カブス 3―9 ブルワーズ（2026年5月18日 シカゴ）

ナ・リーグ中地区首位のカブスは18日（日本時間19日）、本拠で2位ブルワーズに3―9で敗れ、3連敗で0.5ゲーム差に迫られた。4月12日（同13日）のパイレーツ戦から続いていた本拠リグリーフィールドでの連勝も歴代2位の15でストップ。先発の今永昇太投手（32）が2本塁打を浴びるなど今季最短の4回1/3で降板し、同ワーストの9安打8失点で4敗目（4勝）を喫した。

今永は2回、イエリチの右越えソロで先制された。4回には3本の適時打を含む5安打で4失点。5回にもバウアーズに3ランを被弾し、交代を命じられた。今季防御率は試合前の2.32から3.38まで下がった。

予想外の乱調に、直近3試合との変化について問われた今永は「体調や技術面のことは特に前回から変わりはなかったんですけど、。相手が良い球を見逃したり、自分も追い込んで良いところへ投げられなかったりとかあったけど、大きな変化はなかった」と答えた。ブルワーズ打線については「自分のやるべきことを分かっている打者が多いですし、ハードにスイングする時もあれば、追い込まれて反対方向へ当ててくる打者もいるので、1番から9番まで何をされたら相手が嫌なのかを凄く理解しているチームと思います」と評した。

今季初対戦となった同地区のブルワーズには昨季のポストシーズンで敗れており、優勝争いの上で負けられない相手。負けてより悔しさを感じるか、との質問に今永は「やはり同地区なので、これから数多く対戦していくので、自分にとっても苦手なイメージを持つのは避けたいと思ったんですけど、しっかり切り替えて、次対戦した時に今日よりも良いピッチングをしたいと思います」と次回登板でのリベンジを誓った。

鈴木誠也外野手（31）は4打数2安打。6回の第3打席で左翼線安打、8回の第4打席でも右前打を放ち、15日（同16日）のホワイトソックス戦以来4試合ぶりのマルチ安打をマークした。今季の打率は.266となった。