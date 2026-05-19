◆米大リーグ カブス３―９ブルワーズ（１８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が１８日（日本時間１９日）、本拠のブルワーズ戦で５回途中８失点でＫＯされ、４敗目（４勝）を喫した。鈴木誠也外野手は「５番・右翼」で４打数２安打で、３試合ぶりのマルチ安打をマークした。

今永は３者凡退で初回を立ち上がったが、２回先頭のイエリチに３号ソロを浴びて先制を許した。４回は単打２本で１死一、三塁とされ、バウアーズに中前適時打。なお２死一、三塁でフレリックに２点適時二塁打を打たれた。四球を挟んで２死一、二塁でチョウリオにも適時打を許し、５失点目となった。５回は１死二、三塁でバウアーズに内角低めへのスイーパーをすくい打たれ、高弾道の３ランを被弾。８失点でＫＯされた。

今永の８失点は今季ワーストで昨季最終戦以来。４回１／３で９安打８失点２本塁打３四球２奪三振。防御率は３・３８となった。

５月のこれまで３登板ではいずれもクオリティースタート（６回自責３以下）を達成していた今永は「体調とか技術面のことは特に前回から変わりはなかった。相手がいい球を見逃したり、自分も追い込んでいいとこに投げられなかったりとか、そういうところはあった。特に大きな変化はなかったとは思っています」。「（同地区で）これから数多く対戦していくので、自分にとっても苦手なイメージっていうのを持つのは避けたいと思った。しっかり切り替えて、次対戦した時によりもいい投球ができるようにやる必要がある」と悔しそうに振り返った。

鈴木は２打数無安打で迎えた６回先頭で左前安打、８回先頭で右前安打を連発。１５日のホワイトソックス戦以来のマルチ安打を記録した。打率は２割６分６厘に上昇した。

前日まで首位カブスと２位ブルワーズは１・５差。奪首を狙うブルワーズをカブスが本拠で迎え撃つシリーズ初戦を落とし、０・５差に接近を許した。