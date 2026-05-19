今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第37回（2026年5月19日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ずる賢い女・直美

「気持ちがわかるなんて、たやすく言わないでちょうだい」

「思い上がらないで」

千佳子（仲間由紀恵）にきつく言われ、すごすご上等病室を出るりん（見上愛）。

第37回のテーマは患者（他者）の気持ちがわかるか問題だ。他人の気持ちを慮ることは、視聴者にも興味あることだろう。

直美（上坂樹里）もちょうど丸山（若林時英）と気持ちの問題を語り合う。

丸山のかゆいところがわからない直美に「患者の気持ちなんてわかんなくて当たり前なんだから」と丸山は諦めている。

直美も「私に丸山さんの気持ちがわかるわけないし、丸山さんに私の気持ちだってわかるわけないですよね」とお互い様と開き直る。

直美が患者のためを思って患部をかかないように言っても、かゆければかくし、薬の回数を増やすために先生にあれこれ考えて手を尽くしても「一ノ瀬（りん）の時は極楽だった」と比較する。そういうとき直美がどう思うか、丸山はわかっていない。

責められて反省する丸山。もしかして直美のこれも演技かもしれない。所作が大げさだったから。ただし、りんと比べられたことは根に持っていると思われる。

藤田（坂口涼太郎）が診療に来ると、丸山ほか患者たちは一斉に藤田を持ち上げる。大家さんからそう聞いたと。すると藤田はすっくと立ち上がり、直美を見てにやり。直美もにっこり。

見習いとばかにしていた直美を「看護婦」扱いし、看病婦たちに直美のようにやれと言う。

褒められてすっかりいい気分になった藤田はスーツをぴしっとさせて、オーバーで気取った振る舞いをする。舞台でも活躍する坂口涼太郎の抜群の動き。

丸山たちを利用した直美の計略をブスッと見ているフユ（猫背椿）。ほかの見習いと違い「ずいぶんずるい女ね」と直美を非難した。でも直美は負けない。

「ずる賢い女って言ってくれます？」

こう言われたあとのフユの顔も映してほしかった。

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